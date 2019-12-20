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20.12.2019 10:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве открылась экспериментальная выставка о советском андерграунде

Текст: Жанна Васильева
Выставкой "Секретики. Копание в советском андерграунде. 1966-1985" музей современной культуры "Гараж" продолжает исследование своего архива современного искусства. Но нынешняя выставка, придуманная рижанином Каспарсом Ванагсом вместе с кураторами "Гаража" Валентином Дьяконовым, Андреем Мизиано и Сашей Обуховой, выходит за рамки исследования одного архива. И строго говоря - даже за рамки неофициального искусства.
Фото: Предоставлено музеем современного искусства "Гараж" Фото: Предоставлено музеем современного искусства "Гараж"
Фото: Предоставлено музеем современного искусства "Гараж"

Искусство на выставке предстает частью стихийно складывающей социальной структуры, которую во времена СССР никто специально не выстраивал. Она рождалась сама собой, и ее определяло именно разительное несходство с официальной системой. Вместо иерархии - размытое пространство "горизонтальных связей", дружеских и приятельских. Вместо собраний и съездов - кухонные разговоры и посиделки. Вместо внятной карьеры - работа в стол, художественные акции, похожие на игру. Вместо публичной открытости - "тесный круг друзей", причем достаточно замкнутый. Вместо обаяния "коллективного бессознательного" массовых действ - отстраненность исследователя антрополога. Так на границах официальных просторов самозарождалась жизнь, которая выглядела маргинальной, случайной, необязательной.

Фото: iStock
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Затея обнаружить ее следы, которые можно было бы предъявить зрителям спустя почти полвека, выглядела безнадежным предприятием. Но Каспарсу Ванагсу и команде "Гаража" эти раскопки удались. Прежде всего потому, что на мир отечественных художников-концептуалистов они попробовали взглянуть как на пространство, где обретал форму, кристаллизовался аморфный дух времени. Точнее, художники выводили его формулу в своих работах. Например, Анатолий Жигалов прибивал к картонке страницу пустого "Текста" (1981) степлером - с четырех сторон. Дмитрий Александрович Пригов вырезал страницы в книге по контуру, сужающемуся в центре, а собственно в центре - оставался крохотный черный квадрат. Объект "Яма" не обманывал - он предъявлял яму в книге, что оказывалась высохшим колодцем слов. А юные художники группы "Мухоморы" устраивали акцию "Чистая перемена", во время которой участник должен был раскопать яму с одеждой, переодеться, оставить свою в "тайнике" и отправиться дальше. Словом, мотив раскопок, ям, закапывания и раскапывания оказался очень популярным.

Загадочные "формулы", которые оценили бы обэриуты, описывали, разумеется, "настоящее продолженное время" социума, фиксируя закрытость, пустословие, топтание на месте, страсть к тайнам и запретам всех мастей…

Каспарс Ванагс, готовя выставку, с одной стороны, воспользовался образом "раскопок" как метафорой архивных разысканий. Появление здесь настоящего пласта воронежского "коркового черноземного солонца" из Почвенно-агрономического музея им. В.Р.Вильямса делает эту метафору весомой, зримой. С другой стороны, Ванагс взял на вооружение метод художников концептуалистов, охотно сравнивавших себя с антропологами. Антропологический подход подразумевает интерес к практикам и ритуалам повседневной жизни. И Ванагс подчеркнул это, сближая в экспозиции фотографии 1970-х годов с захоронениями тувинских шаманов, старое видео с выступлением с упражнениями йоги вернувшегося из Индии преподавателя русского языка и документацию работы Юрия Альберта, который предлагал художникам "помощь по хозяйству" в качестве художественной акции.

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И конечно, в фокусе внимания антропологов - отношение к смерти, рождению, обряды перехода, отношения между мужчинами и женщинами. И тут в одном ряду оказывают популярная тогда "Китайская классическая книга перемен", научное издание 1960 года, и акция группы ТОТАРТ "Погребение цветка"; кубики с буквами "м" и "ж" Валерия и Риммы Герловиных и невероятные куски фильма Андриса Гринбергса "Автопортрет" 1972 года, чудом дожившие до нынешнего века.

Благодаря этим перекличкам и большому пласту нового для зрителя документального материала, путешествие по исхоженной и знакомой не понаслышке территории былого оказывается захватывающим. Весь этот закрытый мир, в котором интерес к эзотерике уживался с увлечением научными открытиями, военные тайны - с художественными хэппенингами для посвященных, а искусство абсурда становилось способом жить здраво, на выставке существует между двумя полюсами.

Один полюс - детская игра. Те самые "секретики", которые дали название проекту. Многие из поколения 1960-1970-х помнят о сокровищах из фантиков, фольги, иногда цветков или бусин. Они закладывались в ямку, закрывались стеклышком и присыпались землей в дальнем уголке двора. Потом к этим "кладам" приводили друзей. Светлана Адоньева, одна из замечательных исследовательниц прагматики фольклора, рассматривает тогдашнее массовое увлечение детей "секретиками" как симптом потребности в метафизическом опыте и способ присвоения публичных ритуалов общества.

Фото: iStock
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Другой полюс - инсталляция "Комната гениев" (2019), которую молодой художник Ян Гинзбург посвятил своему учителю философу Иосифу Гинзбургу. Инсталляция выстроена как складная ширма, на которой - увеличенные портреты мыслителей из книги афоризмов "Симфония разума". В этом собрании мудрецов образца 1977 года мирно уживались под одной обложкой Джордано Бруно и Леонид Брежнев. Ширма разворачивается как гармошка, образуя сцену, где в центре - маленький бюст Брайля, слепого человека, который придумал азбуку для просвещения слепых.

В пробеле между детской игрой и симфонией разума из афоризмов на каждый день пульсировала жизнь людей, отчаянно тоскующих по подлинности. Кусок этой жизни вместе с почвой, где до сих пор хранятся "секретики" выросших детей, и удалось показать "Гаражу". Весомый и зримый срез получился. Почти как показанный на выставке срез "коркового черноземного солонца".

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Выставки с Жанной Васильевой Гид-парк

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