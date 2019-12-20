В Подмосковье изменятся условия газификации

Условия газификации населенных пунктов в Подмосковье будут меняться. В частности, проводить газ начнут в те поселения, где постоянно зарегистрированы менее 100 человек, сообщил гендиректор АО "Мособлгаз" Дмитрий Голубков.

По его словам, за два года уровень газификации в Подмосковье вырос на 2% и сегодня 98% постоянных жителей области пользуются "голубым топливом". Оставшиеся 2% - это, как правило, жители отдаленных сельских поселений. Но и до них цивилизация постепенно доходит. Это видно даже по условиям, необходимым для включения населенного пункта в региональную программу газификации. Еще пять лет назад попасть в нее мог лишь тот населенный пункт, в котором было не менее 200 постоянно зарегистрированных жителей. Затем этот порог был снижен до 100 человек, но и это еще не предел. "Когда мы подключим все поселения, которые в программе сейчас, минимальный порог изменится автоматически. Через три года мы уйдем от ста человек в более низкие цифры", - говорит Голубков.

Сегодня газом пользуются 98% постоянных жителей области

Будут включены в программу и дополнительные критерии, которые сейчас не учитываются. К примеру, удельная стоимость газификации одного домовладения. Есть деревни, газифицированные 20 лет назад, во времена, когда народ еще не так массово переезжал на постоянное проживание за город. А теперь те деревни разрослись и представляют собой газифицированный "центр" и негазифицированные "окраины". По количеству вновь прибывших жителей они в программу не попадут, но провести дополнительную трубу по двум новым улицам с экономической точки зрения гораздо проще и эффективнее, чем строить газопровод с нуля. "Наша задача - за те же деньги сделать больший объем работ", - объясняет Дмитрий Голубков. Поэтому те, кого газифицировать дешевле, попадут в программу раньше.

В этом году сотрудники выполнили рекордное количество подключений абонентов к сетям - 25 тысяч. "Голубое топливо" получили более 10 тысяч жителей области. "Мы ожидаем, что в следующем году удержим, а возможно, и превысим рекорд, подключив по программе газификации порядка 12-15 тысяч человек", - отметил глава "Мособлгаза".