В Подмосковье изменятся условия газификации

Новости

В Боливии переименуют названные в честь Эво Моралеса стадионы 06:45
В Хабаровском крае обнаружили вирус африканской чумы свиней 06:29
СК подтвердил факт избиения ребенка учителем в Приамурье 06:25
В Италии в ходе операции против мафии арестованы более 300 человек 06:13
На севере Сахалина завершили ремонт теплотрассы 06:07
Американские военные проверили саудовских курсантов после стрельбы 05:47
Военные РФ впервые доставили гумпомощь в сирийский город Эт-Табки 05:41
Росприроднадзор запретил продажу моржей из "китовой тюрьмы" в Китай 05:34
Извлечение ядерного топлива на "Фукусима-1" перенесено на пять лет 05:33
СМИ: Джонсон призвал отказаться от слова Brexit после 31 января 2020 года 05:02
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате 04:27
Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии 04:02
Бразильский целитель приговорен к 19 годам тюрьмы за домогательства 03:48
Трамп назвал своего защитника на процессе по импичменту в сенате 03:14
Небензя отметил право Ирана ответить на выход США из ядерной сделки 03:03
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна из комиксов 02:30
Семь человек погибли при столкновении поезда с автомобилем в Египте 02:25
Chery предложила новую топовую комплектацию Tiggo 7 02:14
Сенат США принял бюджет на 2020 год 02:11
Сирийские военные освободили от боевиков населенный пункт на юге Идлиба 02:01
Следующий раунд переговоров по транзиту газа в Европу состоится 20 декабря 01:39
Израиль ответил воздушной атакой на запуск снаряда из сектора Газа 01:33
Госдеп: США стремятся к смене поведения властей Ирана 01:26
Более тысячи разведывательных БПЛА замечено у берегов Крыма за 5 лет 00:57
Пушков указал возможный ответ на экстерриториальные санкции США 00:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
20.12.2019 00:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

От ста и меньше

В Подмосковье изменятся условия газификации
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 287(8045)
Условия газификации населенных пунктов в Подмосковье будут меняться. В частности, проводить газ начнут в те поселения, где постоянно зарегистрированы менее 100 человек, сообщил гендиректор АО "Мособлгаз" Дмитрий Голубков.

По его словам, за два года уровень газификации в Подмосковье вырос на 2% и сегодня 98% постоянных жителей области пользуются "голубым топливом". Оставшиеся 2% - это, как правило, жители отдаленных сельских поселений. Но и до них цивилизация постепенно доходит. Это видно даже по условиям, необходимым для включения населенного пункта в региональную программу газификации. Еще пять лет назад попасть в нее мог лишь тот населенный пункт, в котором было не менее 200 постоянно зарегистрированных жителей. Затем этот порог был снижен до 100 человек, но и это еще не предел. "Когда мы подключим все поселения, которые в программе сейчас, минимальный порог изменится автоматически. Через три года мы уйдем от ста человек в более низкие цифры", - говорит Голубков.

Сегодня газом пользуются 98% постоянных жителей области
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россияне смогут потратить маткапитал на оплату газификации

Будут включены в программу и дополнительные критерии, которые сейчас не учитываются. К примеру, удельная стоимость газификации одного домовладения. Есть деревни, газифицированные 20 лет назад, во времена, когда народ еще не так массово переезжал на постоянное проживание за город. А теперь те деревни разрослись и представляют собой газифицированный "центр" и негазифицированные "окраины". По количеству вновь прибывших жителей они в программу не попадут, но провести дополнительную трубу по двум новым улицам с экономической точки зрения гораздо проще и эффективнее, чем строить газопровод с нуля. "Наша задача - за те же деньги сделать больший объем работ", - объясняет Дмитрий Голубков. Поэтому те, кого газифицировать дешевле, попадут в программу раньше.

В этом году сотрудники выполнили рекордное количество подключений абонентов к сетям - 25 тысяч. "Голубое топливо" получили более 10 тысяч жителей области. "Мы ожидаем, что в следующем году удержим, а возможно, и превысим рекорд, подключив по программе газификации порядка 12-15 тысяч человек", - отметил глава "Мособлгаза".

Экономика ЖКХ Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Саперы нашли гранату и рюкзак на месте стрельбы на Лубянке
ЕС продлил санкции против России
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
Путин назвал логичной идею о выходном 31 декабря
В Тбилиси тяжело ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия