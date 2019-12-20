Международный турнир по хоккею пройдет в Цицикаре

Город Цицикар в январе 2020 года проведет международный турнир по хоккею.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие в общей сложности 114 команд, в том числе 106 китайских, шесть российских и две южнокорейских. Все они будут разделены на шесть возрастных групп, таких как U6, U8, U10, U12, U14 и группа взрослых любителей хоккея.

Нынешние соревнования организованы Федерацией хоккея Китая, Управлением по делам физкультуры и спорта провинции Хэйлунцзян и Народным правительством города Цицикар.

Состязания продлятся 12 дней.