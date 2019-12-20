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20.12.2019 06:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На севере Сахалина завершили ремонт теплотрассы

Текст: Евгения Шерешевская

В городе Оха Сахалинской области завершились работы по устранению прорыва на магистральной теплотрассе.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области
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Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, уже возобновилась подача тепла в социальные учреждения. 20 декабря к 12:00 отопление заработало в 50 жилых домах Охи.

По уточненной информации, в результате аварии, произошедшей 19 декабря, в общей сложности без тепла остались 99 жилых домов.

"Заполнение внутридомовых систем теплоснабжения происходит постепенно, в связи с особенностями подключения объектов зимой", - отметил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Чекулаев.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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