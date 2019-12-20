На севере Сахалина завершили ремонт теплотрассы

В городе Оха Сахалинской области завершились работы по устранению прорыва на магистральной теплотрассе.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, уже возобновилась подача тепла в социальные учреждения. 20 декабря к 12:00 отопление заработало в 50 жилых домах Охи.

По уточненной информации, в результате аварии, произошедшей 19 декабря, в общей сложности без тепла остались 99 жилых домов.

"Заполнение внутридомовых систем теплоснабжения происходит постепенно, в связи с особенностями подключения объектов зимой", - отметил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Чекулаев.