СК подтвердил факт избиения ребенка учителем в Приамурье

Следователи города Зеи Амурской области закончили проверку по факту избиения учителем физкультуры школы села Октябрьское ученика пятого класса. Выяснять обстоятельства истории они начали после публикации в "Российской газете".

Эта некрасивая история случилась 7 ноября. В тот день физрук отмечал день рождения, оставил пятиклашек одних и ушел с урока. Когда вернулся увидел, что двое мальчишек дерутся. Одного из драчунов он выволок в раздевалку и там решил наказать.

О произошедшем следователям рассказал сам пострадавший. Он объяснил, что с одноклассником поругался из-за мяча.

- Мы начали драться, учитель пришел и нас разнял. Потом опять ушел, а мы снова стали драться. Потом он зашел, взял меня за руку, вывел в раздевалку и там три раза пнул. Я пошел к классному руководителю, рассказал, как все было. Оставшиеся уроки я пробыл в школе и пошел домой. Потом учитель физкультуры и завуч приходили извиняться, сказали, чтобы я пришел в школу. Но я боялся туда идти.

Школьник объяснил, что учитель пинал его и его одноклассника еще несколько раз.

Классный руководитель подтвердила: мальчик жаловался ей на учителя физкультуры. По ее словам, это слышали и другие дети.

Школьник живет с бабушкой. Его отец умер несколько лет назад, а мама на заработках в Благовещенске. Защитить обиженного мальчика помогла тетя, которая обратилась в областное министерство образования с жалобой об избиении.

Учитель отрицал факт применения физической силы к ребенку. За него горой стояла жена - директор школы. Поддержал физрука и сельский участковый, который первым разбирался в ситуации. Но проверка следователей подтвердила случившееся. Материалы для привлечения учителя физкультуры к административной ответственности переданы в полицию.

- Мы направили письмо в министерство образования Амурской области, в котором предлагаем устранить причины произошедшего и принять меры педагогического реагирования, - рассказала "РГ" помощник руководителя регионального СК Алексей Лубинский.