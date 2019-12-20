Новости

В Боливии переименуют названные в честь Эво Моралеса стадионы 06:45
В Хабаровском крае обнаружили вирус африканской чумы свиней 06:29
СК подтвердил факт избиения ребенка учителем в Приамурье 06:25
В Италии в ходе операции против мафии арестованы более 300 человек 06:13
На севере Сахалина завершили ремонт теплотрассы 06:07
Американские военные проверили саудовских курсантов после стрельбы 05:47
Военные РФ впервые доставили гумпомощь в сирийский город Эт-Табки 05:41
Росприроднадзор запретил продажу моржей из "китовой тюрьмы" в Китай 05:34
Извлечение ядерного топлива на "Фукусима-1" перенесено на пять лет 05:33
СМИ: Джонсон призвал отказаться от слова Brexit после 31 января 2020 года 05:02
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате 04:27
Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии 04:02
Бразильский целитель приговорен к 19 годам тюрьмы за домогательства 03:48
Трамп назвал своего защитника на процессе по импичменту в сенате 03:14
Небензя отметил право Ирана ответить на выход США из ядерной сделки 03:03
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна из комиксов 02:30
Семь человек погибли при столкновении поезда с автомобилем в Египте 02:25
Chery предложила новую топовую комплектацию Tiggo 7 02:14
Сенат США принял бюджет на 2020 год 02:11
Сирийские военные освободили от боевиков населенный пункт на юге Идлиба 02:01
Следующий раунд переговоров по транзиту газа в Европу состоится 20 декабря 01:39
Израиль ответил воздушной атакой на запуск снаряда из сектора Газа 01:33
Госдеп: США стремятся к смене поведения властей Ирана 01:26
Более тысячи разведывательных БПЛА замечено у берегов Крыма за 5 лет 00:57
Пушков указал возможный ответ на экстерриториальные санкции США 00:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
20.12.2019 06:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК подтвердил факт избиения ребенка учителем в Приамурье

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)

Следователи города Зеи Амурской области закончили проверку по факту избиения учителем физкультуры школы села Октябрьское ученика пятого класса. Выяснять обстоятельства истории они начали после публикации в "Российской газете".

Эта некрасивая история случилась 7 ноября. В тот день физрук отмечал день рождения, оставил пятиклашек одних и ушел с урока. Когда вернулся увидел, что двое мальчишек дерутся. Одного из драчунов он выволок в раздевалку и там решил наказать.

СК проверит данные об избиении ребенка в детсаду Краснодара

О произошедшем следователям рассказал сам пострадавший. Он объяснил, что с одноклассником поругался из-за мяча.

- Мы начали драться, учитель пришел и нас разнял. Потом опять ушел, а мы снова стали драться. Потом он зашел, взял меня за руку, вывел в раздевалку и там три раза пнул. Я пошел к классному руководителю, рассказал, как все было. Оставшиеся уроки я пробыл в школе и пошел домой. Потом учитель физкультуры и завуч приходили извиняться, сказали, чтобы я пришел в школу. Но я боялся туда идти.

Школьник объяснил, что учитель пинал его и его одноклассника еще несколько раз.

В Челябинской области кадеты жестоко избили второклассника

Классный руководитель подтвердила: мальчик жаловался ей на учителя физкультуры. По ее словам, это слышали и другие дети.

Школьник живет с бабушкой. Его отец умер несколько лет назад, а мама на заработках в Благовещенске. Защитить обиженного мальчика помогла тетя, которая обратилась в областное министерство образования с жалобой об избиении.

Учитель отрицал факт применения физической силы к ребенку. За него горой стояла жена - директор школы. Поддержал физрука и сельский участковый, который первым разбирался в ситуации. Но проверка следователей подтвердила случившееся. Материалы для привлечения учителя физкультуры к административной ответственности переданы в полицию.

- Мы направили письмо в министерство образования Амурской области, в котором предлагаем устранить причины произошедшего и принять меры педагогического реагирования, - рассказала "РГ" помощник руководителя регионального СК Алексей Лубинский.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Семья и дети Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

Саперы нашли гранату и рюкзак на месте стрельбы на Лубянке
ЕС продлил санкции против России
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
Путин назвал логичной идею о выходном 31 декабря
В Тбилиси тяжело ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия