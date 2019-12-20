Суд продлил арест фигурантам дела о пожаре в лагере "Холдоми"

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре продлил арест нескольким фигурантам уголовного дела о пожаре в детском палаточном лагере "Холдоми".

Как сообщает РИА Новости, еще три месяца под стражей пробудут владелец комплекса Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов, а сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев - месяц под домашним арестом.

Кузнецова и Бурлакова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а Новгородцева - в халатности. По версии следствия, последний посещал лагерь в июле, во время плановых учений. Он знал, что палаточный городок организован с нарушениями правил пожарной безопасности, но не сделал ничего, чтобы недочеты устранили.

Как писала "РГ", ночью 23 июля в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" под Комсомольском-на-Амуре произошел пожар. В нем находились 189 детей, четверо из которых погибли. Среди них - 11-летний мальчик, помогавший спасать ребят. Его посмертно наградили орденом Мужества.