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20.12.2019 10:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Благовещенске предложили создать игорную зону

Текст: Артем Красиков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Губернатор Амурской области Василий Орлов считает, что создание игорной зоны могло бы увеличить в регион приток туристов из Китая, сообщает РИА Новости.

"Чтобы приехал иностранный турист, нужно решить три вопроса: он должен иметь возможность доехать, для этого будет строиться канатная дорога (Благовещенск-Хэйхэ), построен мост (российско-китайский через Амур) . Второе - место для проживания, у нас до конца года должна открыться первая четырехзвездночная гостиница. И третье, что показывать. Это и вопросы культуры, театров, музеев и в том числе очень кстати была бы игорная зона", - сказал Орлов.

Фото: iStock
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По мнению главы Приамурья, для создания игорной зоны у региона есть два преимущества: уникальное географическое положение Благовещенска на границе с Китаем и "Золотая миля" - около 40 гектаров намывной территории на берегу реки на границе с Хэйхэ. "Золотая миля" разделена на четыре части, в том числе в нее входит канатная дорога, старт строительства которой дан 18 июля. Именно на намывной территории можно создать игорную зону.

"Нужно отсечь людей с низкими доходами, которые попадают в эти ловушки. Если это туристическая история, мы согласны",- сказал губернатор.

Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Борьба с азартными играми Особые экономические зоны в РФ

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