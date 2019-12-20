В Благовещенске водитель сбил трех детей на "зебре" и скрылся

В Благовещенске автомобиль сбил трех детей на регулируемом пешеходном переходе. Ребята шли на разрешающий зеленый сигнал светофора, сообщает ТАСС со ссылкой на отдел ГИБДД МО МВД России "Благовещенский".

"Вечером 19 декабря на перекрестке улиц Кольцевой и 50 лет Октября водитель при повороте направо наехал на трех детей 2007 года рождения, которые переходили дорогу. Автомобиль с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Предположительно за рулем был водитель такси. Два маленьких пешехода получили травмы.

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей произошедшего или самого водителя.

Как отметили в ГИБДД, для водителя оставление места ДТП грозит лишением водительских прав на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом до 15 суток.