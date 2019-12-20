В Якутии на Полюсе холода открылась школа

Новая школа открылась в селе Томтор Оймяконского района Якутии, известном также как Полюс холода. Об этом сообщил ТАСС министр образования и науки республики Владимир Егоров.

"Каменное здание на 220 мест построено в рамках государственной программы развития образования. Кроме учебных классов здесь есть библиотека, спортивный и актовый залы, обеспечено надежное теплоснабжение", - сказал глава минобрнауки.

Томторская средняя школа носит имя якутского писателя-прозаика уроженца Оймяконского района Николая Заболоцкого. Деревянное одноэтажное здание было построено в 1969 году и за 50 лет пришло в аварийное состояние. В ней обучается более 160 детей.

Возведение двухэтажного здания началось в 2014 году. Общая стоимость строительства с мебелью, оборудованием и прочими расходами составила более 460 миллиона рублей.