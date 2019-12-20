В Приморье задержан подозреваемый в ограблении банка

Подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке задержали полицейские Приморья. Он собирался улететь в Москву, сообщает РИА Новости.

9 декабря было ограблено отделение одного из банков города. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, что грабитель забирает деньги, угрожая похожим на пистолет предметом. Добычей преступника стали шесть миллионов рублей.

Им оказался 47-летний местный житель, задержанный полицейскими по пути в аэропорт.

В личных вещах задержанного обнаружили один миллион 350 тысяч рублей. А при обыске в его квартире найдены гранаты и взрывчатые вещества.

Возбуждено уголовное дело о разбое (статья 162 УК РФ).