Новости

МВД назвало самые угоняемые марки автомобилей в Москве 10:00
СК подключился к поискам 12-летнего школьника в Челябинске 09:47
В Томск поступили уникальные аппараты ИВЛ 09:41
Новый Peugeot 2008: стало известно, когда кроссовер приедет в Россию 09:35
В Прикамье разработали уникальный кабель для работы на АЭС и в шахтах 09:31
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen 09:24
В Иркутске обнаружили тонну нелегальной красной икры 09:11
В Эстонии назвали "обычной практикой" угрозы журналистам Sputnik 09:03
Названы самые популярные автомобили с полным приводом 09:01
Правоохранительные органы установили личность стрелка с Лубянки 08:54
В Приморье задержан подозреваемый в ограблении банка 08:49
В Благовещенске водитель сбил трех детей на "зебре" и скрылся 08:47
Bild: Меркель пообещала ответить на санкции против "Северного потока-2" 08:39
Гол Свечникова воодушевил "Каролину" на победу 08:30
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь 08:26
Суд продлил арест фигурантам дела о пожаре в лагере "Холдоми" 08:22
Наместников и Анисимов остановили "хищников" 07:57
Власти Нью-Дели задержали 1200 участников протестов 07:56
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе 07:40
Жители ЕАО будут отдыхать 31 декабря 07:24
ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного 07:18
Байден не посчитал возраст проблемой для участия в предвыборной гонке 06:54
В Боливии переименуют названные в честь Эво Моралеса стадионы 06:45
В Хабаровском крае обнаружили вирус африканской чумы свиней 06:29
СК подтвердил факт избиения ребенка учителем в Приамурье 06:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
20.12.2019 08:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье задержан подозреваемый в ограблении банка

Текст: Ольга Журман

Подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке задержали полицейские Приморья. Он собирался улететь в Москву, сообщает РИА Новости.

В Петербурге ограбили отделение банка "Восточный"

9 декабря было ограблено отделение одного из банков города. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, что грабитель забирает деньги, угрожая похожим на пистолет предметом. Добычей преступника стали шесть миллионов рублей.

Им оказался 47-летний местный житель, задержанный полицейскими по пути в аэропорт.

В личных вещах задержанного обнаружили один миллион 350 тысяч рублей. А при обыске в его квартире найдены гранаты и взрывчатые вещества.

Возбуждено уголовное дело о разбое (статья 162 УК РФ).

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ограбления банков

Главное сегодня

Правоохранительные органы установили личность стрелка с Лубянки
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Bild: Меркель пообещала ответить на санкции против "Северного потока-2"
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
ЕС продлил санкции против России