Новости

В Петербурге рабочий погиб во время урагана 11:20
Netfix выбрал актера на роль Шерлока Холмса в новом сериале 11:20
В Архангельске стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом 11:11
В Москве прошла выставка "Безопасность и охрана труда" 11:09
Собянин: Пострадавшим при перестрелке в Москве оказывается медпомощь 11:08
Принц Чарльз заснул во время речи королевы в палате лордов 11:07
Портал IMDb назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года 11:04
Новиков продлил контракт с "Динамо" на полтора года 11:03
В Якутии на Полюсе холода открылась школа 11:02
Лукашенко поздравил с праздником самую влиятельную спецслужбу Беларуси 11:00
Сотрудники отделения гинекологии ГКОБ 1 перейдут в новое отделение 11:00
Губернатор Ростовской области выступил с инвестиционным посланием 11:00
Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января 11:00
В Госдуме оценили заявления о переговорах по транзиту газа 10:59
Спикерами Гайдаровского форума в РАНХиГС станут главы ведущих зарубежных бизнес-школ 10:53
В Севастополе началась буксировка затонувшей подлодки 10:45
В Благовещенске предложили создать игорную зону 10:40
В Крыму назначил нового главу Минтопэнерго республики 10:37
Экс-главу "Забайкаллесхоза" осудили за кражу 1,2 миллиона рублей 10:35
В Вологде из-за ветра рухнула вторая новогодняя ель 10:33
Убийца с Лубянки учился стрельбе в московском тире на Поклонной горе 10:26
Вышел новый трейлер фильма Сэма Мендеса "1917" 10:20
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию 10:10
Лавров: Существенных подвижек в косовском урегулировании нет 10:08
В Приангарье вербовщик террористов получил новый срок, не отбыв старый 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
20.12.2019 10:33
Лидеры
Проект: В регионах

Перемены к лучшему

Башкирская генерирующая компания обновляет свои мощности
Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 288(8046)
В 2020-2024 годах инвестиции Башкирской генерирующей компании (БГК) в поддержание надежности и экономичности оборудования своих электростанций составят 15,88 миллиарда рублей.
Энергетика держит курс на модернизацию и цифровизацию производства. Фото: Пресс-служба ООО "БГК" Энергетика держит курс на модернизацию и цифровизацию производства. Фото: Пресс-служба ООО "БГК"
Энергетика держит курс на модернизацию и цифровизацию производства. Фото: Пресс-служба ООО "БГК"

Еще послужат!

Энергетики запланировали модернизацию основных элементов турбоагрегатов и котлов, внедрение энергосберегающих технологий. А крупнейшим проектом станет обновление энергоблока N 3 Кармановской ГРЭС в рамках правительственной программы модернизации генерирующих объектов (КОММод). Отбор проектов для включения в программу модернизации проводил Системный оператор Единой энергосистемы (АО "СО ЕЭС"). Конкурентный отбор мощности на модернизацию (КОММод) прошли 45 объектов российской энергетики из 127 заявленных.

- Наши энергоблоки, изготовленные на отечественных заводах, проверены временем. Они отработали уже 50 лет, но имеют очень большой запас прочности и за все время работы зарекомендовали себя как надежное и высокоэкономичное оборудование в своем классе. Поэтому мы продолжаем их модернизацию, - говорит директор Кармановской ГРЭС Юрий Ковалев.

В результате номинальная мощность энергоблока увеличится на 13 МВт и составит 316 МВт. На реализацию проекта отводится 13 месяцев. Согласно графику, утвержденному распоряжением Правительства РФ от 3 августа 2019 года, поставка мощности модернизированного оборудования на рынок начнется в январе 2023 года.

Цифровая трансформация

Обновление коснется не только "железа", но и систем, которые им управляют. Энергетика подвергается цифровой трансформации. Как один из ее базовых этапов в БГК рассматривают внедрение информационно-аналитической системы оценки эффективности работы технологического оборудования.

Система представляет из себя комплексный программный продукт, работа которого базируется на современных технических средствах и методах контроля оборудования. Информация о состоянии оборудования выводится в виде мнемосхем и таблиц на экраны мониторов единого автоматизированного рабочего места машиниста на щите управления агрегатом.

Автоматизация и модернизация систем управления технологическими процессами на ТЭЦ и ГРЭС Башкирской генерирующей компании достигла 70 процентов

Доступ к этой информации также имеют руководство электростанции и сотрудники исполнительного аппарата ООО "БГК". Так обеспечивается многоуровневый контроль эффективности эксплуатации оборудования электростанций.

Параметры работы оборудования за весь период работы сохраняются в архиве в цифровом виде. К ним всегда можно обратиться, если возникнет необходимость сравнить показатели каких-то временных отрезков.

Такая система позволяет достаточно точно прогнозировать удельные расходы топлива на выработку тепловой и электрической энергии, сократить затраты на их производство за счет выбора оптимального режима и состава работающего оборудования, определить степень деградации оборудования за определенный период эксплуатации. Энергетики БГК получили возможность рассчитать себестоимость электроэнергии и эффективно работать на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Автоматизация и модернизация систем управления технологическими процессами на ТЭЦ и ГРЭС Башкирской генерирующей компании достигла 70 процентов. Сформирован портфель "цифровых продуктов". Внедрение подобных интеллектуальных систем управления и принятие решений на основе анализа больших данных - важный шаг на пути создания цифровых электрических станций.

Генераторы идей

Большая модернизация и интеллектуализация вовсе не отменяют использование рационализаторских предложений. Нередко у сотрудников в процессе работы возникают идеи по повышению надежности и эффективности работы оборудования, оптимизации бизнес-процессов, снижению затрат. Каждый может поделиться ценным опытом и представить свои наработки. Рацпредложения оцениваются не "на глазок": в БГК действует особый регламент, предусматривающий единый подход к анализу, обработке и внедрению инноваций.

Каждый, кто активно участвует в жизненном цикле рацпредложения, вознаграждается, причем в два этапа. Сначала за подачу рацпредложения, а после его практической реализации - за экономический эффект от внедрения.

В 2019 году в компании рассмотрено около 50 заявлений, из них более 30 признаны рацпредложениями.

Ежегодно в Группе "Интер РАО" и ООО "БГК" проводится конкурс лучших авторов рационализаторских предложений по трем номинациям "Максимальный потенциальный эффект", "Максимальный фактически достигнутый эффект реализованного рацпредложения" и "Максимальное количество утвержденных к реализации рацпредложений". Лучшим авторам на День энергетика объявляется благодарность компании.

Среди реализованных в жизнь идей - рацпредложение сотрудников Зауральской ТЭЦ. Они придумали и создали тренажер на основе нейронных сетей, который успешно применяется для начального обучения машинистов водогрейных котлов. Тренажер полностью имитирует работу оборудования. Нейронная сеть определяет, что произойдет в технологическом цикле станции, если изменить на панели управления какой-либо параметр. Модель технологического процесса строится на основе архивных данных реального оборудования и может совершенствоваться в процессе эксплуатации за счет получения новых данных.

Другое свое предложение энергетики Зауральской ТЭЦ реализуют совместно с Уфимским государственным авиационным техническим университетом. Это - устройство подачи воды во впускную систему двигателя внутреннего сгорания. Сейчас на базе вуза изготавливается опытный образец изделия. Внедрение данного устройства в газопоршневые агрегаты ТЭЦ позволит увеличить их мощность и выработать больше электрической энергии, а также улучшить технико-экономические показатели работы всей станции. Данная разработка зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, о чем энергокомпании выдан патент на полезную модель.

Компетентно

Александр Симановский, генеральный директор ООО "БГК":

- Реализуя проекты модернизации и обновления энергетического оборудования, мы повышаем эффективность и производительность нашей работы, снижаем потери и издержки, обеспечиваем более безопасные условия труда сотрудникам. Все это в конечном счете положительно отразится на надежности энергоснабжения потребителей.

Цифра

15,88 миллиарда рублей инвестирует БГК в последующие пять лет.

На правах рекламы

Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл ПФО Мордовия

Главное сегодня

Мать подозреваемого в стрельбе на Лубянке доставили к следователям
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
ЕС продлил санкции против России