В 2020-2024 годах инвестиции Башкирской генерирующей компании (БГК) в поддержание надежности и экономичности оборудования своих электростанций составят 15,88 миллиарда рублей.

Еще послужат!

Энергетики запланировали модернизацию основных элементов турбоагрегатов и котлов, внедрение энергосберегающих технологий. А крупнейшим проектом станет обновление энергоблока N 3 Кармановской ГРЭС в рамках правительственной программы модернизации генерирующих объектов (КОММод). Отбор проектов для включения в программу модернизации проводил Системный оператор Единой энергосистемы (АО "СО ЕЭС"). Конкурентный отбор мощности на модернизацию (КОММод) прошли 45 объектов российской энергетики из 127 заявленных.

- Наши энергоблоки, изготовленные на отечественных заводах, проверены временем. Они отработали уже 50 лет, но имеют очень большой запас прочности и за все время работы зарекомендовали себя как надежное и высокоэкономичное оборудование в своем классе. Поэтому мы продолжаем их модернизацию, - говорит директор Кармановской ГРЭС Юрий Ковалев.

В результате номинальная мощность энергоблока увеличится на 13 МВт и составит 316 МВт. На реализацию проекта отводится 13 месяцев. Согласно графику, утвержденному распоряжением Правительства РФ от 3 августа 2019 года, поставка мощности модернизированного оборудования на рынок начнется в январе 2023 года.

Цифровая трансформация

Обновление коснется не только "железа", но и систем, которые им управляют. Энергетика подвергается цифровой трансформации. Как один из ее базовых этапов в БГК рассматривают внедрение информационно-аналитической системы оценки эффективности работы технологического оборудования.

Система представляет из себя комплексный программный продукт, работа которого базируется на современных технических средствах и методах контроля оборудования. Информация о состоянии оборудования выводится в виде мнемосхем и таблиц на экраны мониторов единого автоматизированного рабочего места машиниста на щите управления агрегатом.

Автоматизация и модернизация систем управления технологическими процессами на ТЭЦ и ГРЭС Башкирской генерирующей компании достигла 70 процентов

Доступ к этой информации также имеют руководство электростанции и сотрудники исполнительного аппарата ООО "БГК". Так обеспечивается многоуровневый контроль эффективности эксплуатации оборудования электростанций.

Параметры работы оборудования за весь период работы сохраняются в архиве в цифровом виде. К ним всегда можно обратиться, если возникнет необходимость сравнить показатели каких-то временных отрезков.

Такая система позволяет достаточно точно прогнозировать удельные расходы топлива на выработку тепловой и электрической энергии, сократить затраты на их производство за счет выбора оптимального режима и состава работающего оборудования, определить степень деградации оборудования за определенный период эксплуатации. Энергетики БГК получили возможность рассчитать себестоимость электроэнергии и эффективно работать на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Автоматизация и модернизация систем управления технологическими процессами на ТЭЦ и ГРЭС Башкирской генерирующей компании достигла 70 процентов. Сформирован портфель "цифровых продуктов". Внедрение подобных интеллектуальных систем управления и принятие решений на основе анализа больших данных - важный шаг на пути создания цифровых электрических станций.

Генераторы идей

Большая модернизация и интеллектуализация вовсе не отменяют использование рационализаторских предложений. Нередко у сотрудников в процессе работы возникают идеи по повышению надежности и эффективности работы оборудования, оптимизации бизнес-процессов, снижению затрат. Каждый может поделиться ценным опытом и представить свои наработки. Рацпредложения оцениваются не "на глазок": в БГК действует особый регламент, предусматривающий единый подход к анализу, обработке и внедрению инноваций.

Каждый, кто активно участвует в жизненном цикле рацпредложения, вознаграждается, причем в два этапа. Сначала за подачу рацпредложения, а после его практической реализации - за экономический эффект от внедрения.

В 2019 году в компании рассмотрено около 50 заявлений, из них более 30 признаны рацпредложениями.

Ежегодно в Группе "Интер РАО" и ООО "БГК" проводится конкурс лучших авторов рационализаторских предложений по трем номинациям "Максимальный потенциальный эффект", "Максимальный фактически достигнутый эффект реализованного рацпредложения" и "Максимальное количество утвержденных к реализации рацпредложений". Лучшим авторам на День энергетика объявляется благодарность компании.

Среди реализованных в жизнь идей - рацпредложение сотрудников Зауральской ТЭЦ. Они придумали и создали тренажер на основе нейронных сетей, который успешно применяется для начального обучения машинистов водогрейных котлов. Тренажер полностью имитирует работу оборудования. Нейронная сеть определяет, что произойдет в технологическом цикле станции, если изменить на панели управления какой-либо параметр. Модель технологического процесса строится на основе архивных данных реального оборудования и может совершенствоваться в процессе эксплуатации за счет получения новых данных.

Другое свое предложение энергетики Зауральской ТЭЦ реализуют совместно с Уфимским государственным авиационным техническим университетом. Это - устройство подачи воды во впускную систему двигателя внутреннего сгорания. Сейчас на базе вуза изготавливается опытный образец изделия. Внедрение данного устройства в газопоршневые агрегаты ТЭЦ позволит увеличить их мощность и выработать больше электрической энергии, а также улучшить технико-экономические показатели работы всей станции. Данная разработка зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, о чем энергокомпании выдан патент на полезную модель.

Компетентно

Александр Симановский, генеральный директор ООО "БГК":

- Реализуя проекты модернизации и обновления энергетического оборудования, мы повышаем эффективность и производительность нашей работы, снижаем потери и издержки, обеспечиваем более безопасные условия труда сотрудникам. Все это в конечном счете положительно отразится на надежности энергоснабжения потребителей.

Цифра

15,88 миллиарда рублей инвестирует БГК в последующие пять лет.

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