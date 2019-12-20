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20.12.2019 14:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Премия "Молодому человеку"

Ижевский театр признан лучшим в стране в организации сценического дела
Текст: Яна Шамаева
Российская газета - Неделя - Приволжье № 288(8046)
Коллектив театра "Молодой человек" из столицы Удмуртии стал обладателем Вахтанговской премии в области организации театрального дела, защитив в Москве проект "Как актеры, режиссеры, художники строили свой театр".
Фото: пресс-служба Союза театральных деятелей России Фото: пресс-служба Союза театральных деятелей России
Фото: пресс-служба Союза театральных деятелей России

Чем же "Молодой человек" покорил жюри? 28 лет назад театр носил название "ИжМехСмех" и базировался во дворце студентов "Интеграл" Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ). Уже тогда у коллектива были зрители, но не было своего здания. В "Интеграле" проводилась масса разных мероприятий, потому время и даты спектаклей приходилось постоянно согласовывать.

Фото: Театр оперы и балета
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- Мы мечтали о своем уютном доме с настоящей театральной атмосферой для зрителей, - рассказывает замдиректора по развитию театра Мария Руднева. - Когда власти города отдали нам здание бывшего кинотеатра "Удмуртия" 1961 года постройки, оно находилось в плачевном состоянии: требовался ремонт, денег на который не было.

Коллектив, в котором работают 19 человек, своими силами принялся за дело. Благо многие актеры вышли из ИжГТУ. К примеру, режиссер театра - сварщик, художник-декоратор собственноручно делает гитары, скрипки, контрабасы. Художник-модельер шьет костюмы, занавесы. Она освежила старые сиденья, оставшиеся со времен кинотеатра, новой обивкой.

- Финансовые трудности нас объединили. Мы вместе разбирали старую сцену, выносили кресла, убирали мусор, красили. Все понимали, что делаем одно общее дело - строим свой дом, - поделилась воспоминаниями Мария Руднева.

По словам директора Елены Столовой, некоторые части декора они позаимствовали у Театра оперы и балета Удмуртии. Когда там делали ремонт, Столова забрала перила и люстру.

- Она сделана из горного хрусталя. Это такая красота! "Капельки" в воздухе колеблются, друг друга задевают... Невероятный звон и зрелище! А перила мы ошкурили и заново покрасили. Я подбираю все, что плохо лежит, и несу в театр, - смеется Столова.

Кстати, в этом году спектакль "Молодого человека" "Конармия" по рассказам Исаака Бабеля впервые попал в long list "Золотой Маски". 12 сентября его показали в Москве, а в ноябре престижный фестиваль впервые привез спектакли в Ижевск.

Ажиотаж на его спектакли приятно удивил работников Русского драматического театра Удмуртии. По словам помощника директора по перспективному планированию и специальным проектам учреждения Анны Никифоровой, он начался сразу, как только стало известно о приезде "Золотой Маски".

- В последние две недели до начала показов люди заходили к нам в поисках лишнего билетика. У счастливчиков, которым удалось "поймать" их, была особая радость, - вспоминает Никифорова.

По ее словам, перед началом продаж волновались: а "зайдет" ли в Ижевск "Золотая Маска"? Город рабочий, в прошлом - заводской поселок. Здесь бы легкие комедии людям показывать, а не фестивальные спектакли, которые требуют "интеллектуального вовлечения".

Фото: Алтайский краевой театр кукол "Сказка"
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- К счастью, этого не произошло. Все спектакли прошли при очень горячей поддержке зрителей. Это притом, что постановки у нас были самые разные: от абсолютно демократических, классических до новаторских и даже экспериментальных. Они не были просто дежурно похлопаны, это было понимание, поддержка зрителя. К примеру, билеты на спектакль "Корабль дураков" по средневековым французским фарсам театра-студии "Грань" из Новокуйбышевска "смели" за три дня. Это говорит о том, что люди их откуда-то знают и интересуются театром, - поделилась Никифорова.

Директор "Молодого человека" Елена Столова считает, что жители Удмуртии, в которой сразу несколько театров были отмечены "Золотой Маской", просто не могут быть "ненасмотренными", а потому готовы к любому экспериментальному спектаклю.

Комментарий

Кирилл Крок, директор государственного академического театра имени Евгения Вахтангова:

- Оценивая проекты, мы обращаем внимание на все составляющие: что и как сделано, в какие сроки, на какие средства, как этот проект продолжает жить. И главное - насколько он востребован. Ведь театр существует прежде всего для зрителя. Если это очень интересно, но никто не ходит и никому это не нужно, то, увы, такой проект вряд ли получит нашу премию. Для меня важно, чтобы спектакли приносили радость людям, делали актеров и работников театра счастливыми, чтобы после премьеры спектакли продолжали ставить, чтобы с ними ездили на гастроли. А постановки приносили организаторам моральное удовлетворение и финансовые дивиденды.

Культура Театр Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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