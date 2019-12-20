Новую версию античного мифа о Дидоне и Энее представили нижегородцам

Кукольную барочную космическую оперу "Дидона и Эней" на музыку Генри Перселла привез в приволжскую столицу московский театр "Трикстер".

"Трикстер" - сплоченный и проверенный коллектив, как говорит о нем его продюсер Мария Литвинова. С художниками Ольгой и Еленой Бекрицкими эта команда уже представила в разных странах и городах много постановок от камерных моноспектаклей до огромных батальных многолюдных шоу.

В Нижнем Новгороде зрителей "Дидоны и Энея" поместили в небольшое пространство барочного театра. Через сцену входишь в зрительный зал, сидишь вплотную со скрипками и клавесином (спектакль сопровождает живая музыка барочной капеллы "Золотой век"), действующие лица проходят мимо тебя.

Даже повесть о Ромео и Джульетте не столь трагична, как история любви царицы Дидоны и троянского Энея. Ее трактовки транслировали разные идеи: борьба любви и долга, любовь против воли богов, без любви не стоит жить, умереть легче, чем любить. В новой постановке героев изображают куклы, судьбами же их играют космические существа, ведьмы. "Ведьмы в нашем спектакле - главные персонажи. Все солисты, которые исполняют оперные партии на сцене, - это ведьмы. Они играют с героями, как с марионетками, просто для собственного удовольствия", - говорится в программке. Ведьмы и рассказывают всю историю.

Каждый из четырех солистов исполнил несколько партий. Так, Анастасия Бондарева пела Дидону, управляя одноименной куклой, и Колдунью.

- Это первый опыт участия в кукольной опере, - рассказала она корреспонденту "Российской газеты". - Мне понравилось работать с куклой, она здорово избавляет от волнений о вокале. Было очень интересно артистически немного абстрагироваться от Дидоны и просто отдать ей свой голос. Саму Дидону я пою полностью в первый раз, хотя, конечно, многократно исполняла отдельные арии в концертах.

Плоские куклы, используемые в спектакле, пришли из бумажного театра и домашних театральных постановок, где все декорации были бумажными и плоскими.

- Мне необходимо было подчеркнуть графичность и дуальность происходящего. Мир, в котором живут герои, аскетичный и черно-белый, и только музыка придает всему этому жизнь и цвет, - объяснил замысел режиссер-постановщик Вячеслав Игнатов.

Графичность и эффектность костюмов, оригинальность замысла, прекрасное исполнение по достоинству оценили зрители.

Комментарий

Анастасия Полозова, музейный специалист:

- По всем законам барочной оперы главными в постановке оказались не режиссеры, не исполнители и музыканты (которые, безусловно были прекрасны и профессиональны), а художники-постановщики. Именно они создали всю архитектуру этого действа и его главных героев - костюмы. Решенные в черно-белой гамме, по ощущениям бумажно-воздушные, а по факту достаточно тяжеловесные, они затмили назначенных главными действующими лицами кукол. Вообще вся постановка была похожа на театрально решенное модное дефиле. Это неудивительно, поскольку художники Ольга и Елена Бекрицкие учились в мастерской Вивьен Вествуд. Не удивляешься и тому, что кроме костюмов, по задумке режиссеров, главным выразительным средством выбрано воображение зрителя. Яркие и похожие на все сразу и ни на что конкретно костюмы рождают такую волну образных ассоциаций от венецианских карнавалов до футуристичных авторских платьев, что в ней еще долго после спектакля можно купаться, как в том картонном море, по волнам которого уплыл от своей Дидоны Эней.