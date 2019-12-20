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20.12.2019 15:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Традиции меценатов живы

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 288(8046)
В приволжской столице чествовали нижегородцев, удостоенных медали "Благотворитель земли Нижегородской" и почетного диплома "Благотворителю".
Фото: Законодательное Собрание Нижегородской области Фото: Законодательное Собрание Нижегородской области
Фото: Законодательное Собрание Нижегородской области

Место для церемонии - музейный комплекс "Усадьба Рукавишниковых" - выбрали неслучайно: ее хозяин, купец Сергей Михайлович Рукавишников, был славен меценатством.

- И не только он. Опыт прошлых столетий показывает, что в благотворительности участвовало практически все население России, - рассказал руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов. - Люди были религиозными, благотворительность считалась обязательной. Кроме того, в те времена государственной социальной защиты людей, оказавшихся в сложной ситуации, попросту не существовало, эту функцию брали на себя меценаты. В России благотворительность служила социальным лифтом. За нее давали и дворянские звания. Так, купец Яков Башкиров, будучи крестьянином, получил дворянство, пожертвовав крупные суммы. Почетные звания вносились в формулярные списки, и это играло большую роль для выбора, например, поставщиков для армии.

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Современным "Благотворителем земли Нижегородской" II степени стал гендиректор ООО "ИНМЕТ" Валерий Пуршев, наш давний партнер - вместе с "РГ" он, например, организовал терренкур на территории областной больницы имени Семашко.

- Серебряная медаль стала для меня сюрпризом, - признался он. - Сама по себе безвозмездная помощь людями (а моя компания занимается благотворительностью еще с 90-х) - это душевная радость, когда же ее отмечают - радостно вдвойне.

Медаль "Благотворитель земли Нижегородской" III степени вручили гендиректору ЗАО "Территориальная инвестиционная компания "Старый Нижний Новгород" Валерию Камальдинову, депутату Законодательного собрания Нижегородской области (ЗСНО) Владиславу Сивому и предпринимателю из Ковернина Дмитрию Тулупову.

- Мое предприятие по лесопереработке находится там же, где я родился и живу, - говорит он. - Поселок у нас небольшой, все друг друга знаем, поэтому если у людей случается беда, то всегда стараемся помочь. Да и приятно видеть, как ты помог в благоустройстве территорий, часовенки, детской площадки, памятников... Радость не в деньгах, а в хороших поступках, в осознании того, что тебе не стыдно смотреть людям в глаза.

Почетные дипломы "Благотворителю" получили гендиректор ООО "Сатис-Мебель" Сергей Воронцов, директор ООО "Плайвуд" Дмитрий Лоднев, директор ООО "Хлебсервис" Вячеслав Юрин и председатель СПК "Хохлома" Валерий Крылов, а также предприниматель из Павлова Кирилл Мурзин и председатель правления НРОО "Детский проект" Наталья Алексеева.

Комментарий

Ольга Щетинина, заместитель председателя ЗСНО:

- С каждым годом растет число людей и организаций, готовых инициировать благотворительные проекты. Любой человек может обратиться в одну из региональных НКО, которые реализуют такие проекты. Будущие меценаты! Если есть желание помочь кому-то конкретно, можно обратиться Благотворительный совет при ЗСНО. Мы подскажем, какие НКО работают с той или иной категорией граждан и хорошо зарекомендовали себя.

Можно поучаствовать и в организации юбилея Нижнего Новгорода. Сейчас в регионе реализуется проект "Команда 800". На сайте nizhny800.ru любой может предложить идею, инициативу, коротко описав суть предложения и пути его реализации, или представить детальный проект с обоснованием сроков реализации и требуемых ресурсов. Общественно-экспертный совет рассматривает проекты и идеи по пяти направлениям - просвещение, событийная программа, цифровые технологии, медиапроекты и кино, туризм.

Проекту может быть оказана информационная, организационная или грантовая поддержка.

Общество Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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