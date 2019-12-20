В годы Великой Отечественной войны Пермский моторостроительный завод N 19, производивший двигатели для истребительной авиации Страны Советов, был вынужден использовать труд детей - взрослые ушли на фронт.

На авиадвигательном заводе работали совсем молодые девчушки, собранные со всех уголков Молотовской области, так тогда назывался Пермский край. Вторая слева в нижнем ряду - Анна Филоненко. Фото: "Пермские моторы"

Подростков везли в Пермь со всей Центральной России и Украины. Жили они в бараках, так называемых юнгородках. После войны эти поселения исчезли, как и память о них - не закрепилась ни в мемориальных табличках, ни в названиях микрорайонов и улиц. Но свидетели той поры еще живы. Именно о них киностудия "Новый курс" при участии "Пермских моторов" сняла фильм "Я помню. Юнгородок".

"Про Урал сказали, что там 12 месяцев зима"

В фильме - пять героинь, пять историй. Это сегодня они ветераны войны и прабабушки, а тогда были просто испуганные дети, вынужденные выживать в недетских условиях. Силами заводчан удавалось ежедневно производить по 30 моторов, трудились по 12 часов и днем, и ночью - с восьми до восьми. Официально на работу мальчиков и девочек брали с 11 лет, но фактически работали даже десятилетние.

- Меня завод спас, - вспоминает Зоя Александровна Аликина, одна из героинь фильма. - Иначе бы точно не выжила. Приняли меня летом 1944 года, мне еще не было 11 лет. На работе так уставала, что не было даже сил умыться. Приходила домой и спала от смены до смены. Взяли меня рассыльной в 10-й цех. Пока искала свой корпус, взрослые приподнимали меня, чтоб я в окошко могла заглянуть. Начальник цеха Кукареко, увидев меня, сказал: "Хоть бы ростом была повыше, такая маленькая и худая. Отправим тебя в детский дом". Я ответила: "Лучше умру".

Детдомовцев на завод присылали отовсюду, в том числе из блокадного Ленинграда. От голода некоторые начинали воровать. Чтобы спасти ребят, их отправляли в Пермь, а самым маленьким даже подделывали документы - приписывали возраст, чтобы тоже могли работать.

Приезжали на завод не только сироты и малолетние. К середине войны детей на работу набирали организованно - ходили по школам, собирали целыми группами.

- Я жила и училась в Вологодской области. Когда за нами пришли, мама сказала, что надо ехать, - говорит Александра Михайловна Беляева, еще одна героиня киноленты. - Помню, как матери нас провожали. Тропочкой по Ошнинскому рубежу шли 30 километров. Плакали. Уехали мы поездом. Про Урал нам сказали, что там 12 месяцев зима. Юнгородок заменил подросткам дом и семью, подарил первых товарищей, первую любовь, стал путевкой во взрослую жизнь.

- Жили все вместе, сообща. Комнаты на 14-15 человек, а где и на 20-25, из мебели - койка и тумбочка, - рассказывает Зинаида Николаевна Генералова, в военные годы она училась в ремесленном училище при заводе. - Мальчишки размещались в соседних бараках, вели себя прилично, при нас не ругались, не хулиганили, были культурными, в самодеятельности участвовали. Да к ним и относились строже - продуктовые карточки могли отобрать. А вот детдомовские девочки были очень боевыми и самостоятельными. С ними мы бегали в деревянный клуб, смотрели спектакль "Собака на сене". Билет стоил дорого - 25 рублей.

700 граммов в день

В войну в юнгородках собирали детей разных судеб. Трудной оказалась жизнь Зои Ивановны Хановой, приехавшей на завод из села Карагай. Отпускать ее из колхоза не хотели, она работала трактористкой, да только вот жить с мачехой было несладко.

- "Мамочка неродная, похлебочка холодная, кабы родная была, щей горячих налила", - читает Зоя Ивановна трясущимися губами навсегда выученный стих.

Ей и сегодня тяжело вспоминать те годы, когда в родном доме она не чувствовала себя своей. Помог завод - сначала ее приняли в цех N 34, но ненадолго: здесь надо было таскать поршни весом по 16 килограммов. Затем перевели в 36-й цех мелких и средних деталей, где Зоя Ивановна проработала до пенсии. Как ветерану труда завод предоставил ей однокомнатную квартиру.

- В войну работали без выходных, без отпуска, - вспоминает Зоя Ивановна. - Некогда было в туалет сходить, руки были в сыпи. Так торопилась, что не мыла их, поэтому на животе, когда одежду снимала, тоже появлялась сыпь. Работали от 12 до 24 часов, ночью очень хотелось спать. Чтобы взбодриться, делала несколько кругов по цеху. От холода руки примерзали к станку. Недоставало буквально всего - тепла, сна, еды, одежды. Носили фуфайки и короткие штанишки, вместо обуви выдавали "деревяшки" - сандалии на деревянной подошве, сверху брезент.

- В деревяшках однажды поехала домой в Карагай, - рассказывает Зоя Ивановна. - Обувь намокла, пришлось разуться и идти босиком. А потом у меня еще украли бушлат. И свою продуктовую карточку я поменяла на мальчиковое пальто, в нем очень долго ходила. А есть и так почти нечего было. От голода опухали. Давали нам 700 граммов хлеба в день и похлебку. В больших бутылях в коридоре стоял пихтовый напиток, но его вкус нам не нравился.

Банка варенья

Взрослым на заводе тоже было непросто. Отвечать приходилось и за себя, и за малолетних тружеников.

- Когда пропала моя любимая кукла, я сильно плакала, - рассказывает Зоя Александровна Аликина. - Начальник цеха предложил купить другую, в 20 раз лучше. Я отказалась: говорю, мне другой не надо. Но с тех пор после войны мне каждый год в День Победы дарят по кукле.

Есть в фильме кадры, рассказывающие об уникальной фотографии. Сделана она 75 лет назад в кабинете директора завода Анатолия Солдатова. Снимок вошел в историю под названием "Банка варенья". На нем запечатлены подростки - выпускники ремесленных училищ, передовики производства. Каждому из молодых рабочих легендарный директор вручил банку компота и пару валенок. По словам героинь фильма, именно Анатолий Солдатов помогал подросткам выжить - им выдавали мыло, талоны на дополнительное питание, хлеб. Маленьких тружеников тыла называли "ремеслята", и подвиг их ценили уже тогда.

Сегодня героини ленты "Я помню. Юнгородок" уже даже не бабушки - прабабушки. Киностудия "Новый курс" и "Пермские моторы" не оставляют их без внимания, помогают и поддерживают.

Зое Ивановне 96 лет. Уже умер ее сын, но она - живет. Другие героини стараются вести активную жизнь: на премьерный показ фильма приехали Зоя Александровна Аликина и Анна Сергеевна Филоненко. Фильм о героических пермских ремеслятах может посмотреть и широкая аудитория - он будет представлен на фестивале "Пермская премьера", приуроченном к 30-летию киностудии "Новый курс".

Кстати

Как сейчас называются территории юнгородков: микрорайон Краснова - это сквер Авиаторов, остановка "Обвинская"; микрорайон Леваневского - территория автовокзала "Южный", микрорайоны Октябрьский и Крохалева. территория медсанчасти N 1 (за строительным корпусом политехнического университета).