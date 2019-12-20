В Прикамье разработали уникальный кабель для работы на АЭС и в шахтах

Ученые Пермского классического университета разработали техпроцесс, который позволяет покрывать оптоволоконный кабель специальным составом. Он способен выдерживать температуры до 300 °C и другие неблагоприятные условия внешней среды.

При этом кабель на всем своем протяжении способен измерять температуру и предоставлять эти данные для анализа.

- Преимуществом такой системы является то, что оптическое волокно одновременно является и датчиком, и каналом связи, - пояснил начальник центра инноваций "Мозгово" ПГНИУ Роман Пономарев. - На основе нового типа кабеля можно строить распределенные системы измерения температуры в местах, где присутствие человека из-за вредных факторов окружающей среды нежелательно.

Научная разработка ученых ПГНИУ закрывает целый класс технических решений. Ее возможная сфера применений - атомные электростанции и шахты.

В дальнейшем ее доработка будет производиться на физическом и химическом факультетах ПГНИУ. Финансирование исследований из государственного бюджета на ближайшие два года составит более 400 миллионов рублей.