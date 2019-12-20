Новости

МВД назвало самые угоняемые марки автомобилей в Москве 10:00
Тульская пара отметила 70-летие совместной жизни 09:55
СК подключился к поискам 12-летнего школьника в Челябинске 09:47
В Томск поступили уникальные аппараты ИВЛ 09:41
Новый Peugeot 2008: стало известно, когда кроссовер приедет в Россию 09:35
В Прикамье разработали уникальный кабель для работы на АЭС и в шахтах 09:31
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen 09:24
В Иркутске обнаружили тонну нелегальной красной икры 09:11
В Эстонии назвали "обычной практикой" угрозы журналистам Sputnik 09:03
Названы самые популярные автомобили с полным приводом 09:01
Правоохранительные органы установили личность стрелка с Лубянки 08:54
В Приморье задержан подозреваемый в ограблении банка 08:49
В Благовещенске водитель сбил трех детей на "зебре" и скрылся 08:47
Bild: Меркель пообещала ответить на санкции против "Северного потока-2" 08:39
Гол Свечникова воодушевил "Каролину" на победу 08:30
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь 08:26
Суд продлил арест фигурантам дела о пожаре в лагере "Холдоми" 08:22
Наместников и Анисимов остановили "хищников" 07:57
Власти Нью-Дели задержали 1200 участников протестов 07:56
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе 07:40
Жители ЕАО будут отдыхать 31 декабря 07:24
ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного 07:18
Байден не посчитал возраст проблемой для участия в предвыборной гонке 06:54
В Боливии переименуют названные в честь Эво Моралеса стадионы 06:45
В Хабаровском крае обнаружили вирус африканской чумы свиней 06:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
20.12.2019 09:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Прикамье разработали уникальный кабель для работы на АЭС и в шахтах

Текст: Алексей Трапезников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Пермского классического университета разработали техпроцесс, который позволяет покрывать оптоволоконный кабель специальным составом. Он способен выдерживать температуры до 300 °C и другие неблагоприятные условия внешней среды.

Фото: iStock
Красноярские ученые создали новый реагент для добычи серебра

При этом кабель на всем своем протяжении способен измерять температуру и предоставлять эти данные для анализа.

- Преимуществом такой системы является то, что оптическое волокно одновременно является и датчиком, и каналом связи, - пояснил начальник центра инноваций "Мозгово" ПГНИУ Роман Пономарев. - На основе нового типа кабеля можно строить распределенные системы измерения температуры в местах, где присутствие человека из-за вредных факторов окружающей среды нежелательно.

Научная разработка ученых ПГНИУ закрывает целый класс технических решений. Ее возможная сфера применений - атомные электростанции и шахты.

В дальнейшем ее доработка будет производиться на физическом и химическом факультетах ПГНИУ. Финансирование исследований из государственного бюджета на ближайшие два года составит более 400 миллионов рублей.

Общество Наука Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Правоохранительные органы установили личность стрелка с Лубянки
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Bild: Меркель пообещала ответить на санкции против "Северного потока-2"
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
ЕС продлил санкции против России