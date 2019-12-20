В Самаре открыли океанариум с самым длинным в Европе аквариумом

В Самаре открыли самый большой в Поволжье океанариум площадью более 2500 квадратных метров на 800 тысяч литров воды. Он станет домом для 4000 животных, сообщили "РГ" в пресс-службе учреждения.

В самарском океанариуме установлен самый длинный в Европе аквариум с единой биологической системой, где содержатся экзотические рыбы Северной и Южной Америки, большинство из которых выведены на азиатских рыборазводнях.

Помимо редких рыб здесь представлены: черноперые и белоперые рифовые акулы, скаты, мурены, крылатки, пираньи натерерра. Из животных: нильские и кубинские крокодилы, огромные сухопутные черепахи, выдры, нерпа. Нильские крокодилы уже привыкают к новому дому. Вскоре к ним присоединятся кубинские сородичи. Чуть позже в океанариуме будут проходить шоу с кормлением земноводных хищников. Кроме того, в единственном экземпляре в России здесь можно увидеть азиатскую аравану, американскую аравану альбинос и индийский нож альбинос.

А главные обители искусственного пруда с рыбами и карликовыми черепахами - лебеди. Все желающие смогут приобрести корм и покормить их.

Только пингвины Гумбольдта пока в пути из Берлинского зоопарка в Самару, но и для них новый дом уже готов - два просторных павильона, где созданы условия, близкие к природе Южного полюса.

Условия в самарском океанариуме максимально приближены к естественной среде гидробионтов. За здоровьем рыб и животных следят ихтиологи, ветеринары, аквариумисты и зоотехники.