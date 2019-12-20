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20.12.2019 11:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области запустили "Фабрику офисных процессов"

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Вчера в Самаре на базе Средне-Волжского механического завода (СВМЗ) силами регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда Самарской области официально открыли первую в стране "Фабрику офисных процессов" в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Здесь, на примере процесса оформления на работу новых сотрудников, научат сокращать временные затраты в офисной работе.
Участники первого тренинга "Фабрики офисных процессов" научились сокращать временные потери при оформлении соискателей. Фото: Правительство Самарской области Участники первого тренинга "Фабрики офисных процессов" научились сокращать временные потери при оформлении соискателей. Фото: Правительство Самарской области
Участники первого тренинга "Фабрики офисных процессов" научились сокращать временные потери при оформлении соискателей. Фото: Правительство Самарской области

Напомним, на СВМЗ в начале этого года открылась региональная "Фабрика процессов". И сейчас в условиях сымитированного цеха работники самарских предприятий постигают азы бережливого производства, ищут временные потери.

Фото: Правительство Самарской области
Принципы бережливого производства позволят нарастить номенклатуру

Уже более 90 самарских компаний включились в нацпроект. Знания, полученные на практике, а не в теории, помогают эффективно перезагрузить процесс на своих заводах. "Выпускники" фабрики внедряют улучшения на рабочих местах, производительность труда повышается в среднем на 10 и даже 30 процентов.

- Но, разогнав скорость выработки, мы выясняем, что нас тормозит офисная работа: заключение договоров, оформление сопроводительных документов, прием сотрудников на работу, - пояснила замруководителя регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Евгения Шабанова. - И наша "Фабрика офисных процессов" - это полное погружение в офисный процесс приема кандидатов на работу.

Фото: "ЛАДА ИНСТРУМЕНТ"
Самарские предприятия вышли на новый уровень производительности труда

Во время тренинга стоит задача: за полчаса оформить десять соискателей. Деловая игра построена таким образом, что в первом туре, как это зачастую бывает на работе, сотрудники отвлекаются на звонки или "перекладывание бумаг". Во время второго и третьего туров после тренерских консультаций участники сами решают, как оптимизировать процесс.

По словам одной из первых участниц тренинга "Фабрики офисных процессов", инженера-конструктора "Волгоцеммаш" Дарьи Жежома, практическая отработка навыков поможет ей устранить временные потери на собственном предприятии.

Компетентно

Виктор Кудряшов, председатель правительства Самарской области:

- Важно, чтобы идеология оптимизации производства охватила как можно больше компаний на территории Самарской области. Но любой экономический процесс, который стимулирует правительство региона, конечно, направлен на человека. Рост инвестиций, промышленный подъем, рост производительности труда - это те проекты, которые должны отражаться на благополучии конкретного человека. Система должна модернизироваться, изменяться, чтобы человеку было комфортно работать.

Михаил Жданов, министр промышленности и торговли Самарской области:

- По итогам девяти месяцев индекс промышленного производства в регионе составляет 101,9 процента, темп отгрузки продукции 104,3 процента. Эти цифры говорят о том, что наши предприятия наращивают экономический потенциал и увеличивают объемы производства. Этих показателей нам удалось достигнуть в том числе благодаря реализации нацпроекта по повышению производительность труда. Также выросло число высокопроизводительных рабочих мест с зарплатой выше 43 тысяч рублей - их почти 400 тысяч. Это важнейший показатель эффективности предприятий и экономики региона в целом.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Промышленность – драйвер роста Самарской области

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