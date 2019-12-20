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20.12.2019 13:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ульяновске появились шесть особо охраняемых природных территорий

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Одним из важных достижений уходящего года для Городской Думы и ульяновцев стало присвоение статуса особо охраняемых природных территорий.
Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска
Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска

Его получили еще пять зон вместе с уже действующим парком "Дружбы народов". Под охрану также взяли Свияжскую эколого-рекреационную зону, парк Победы, а также парки "Прибрежный", "Приморский" и "Владимирский сад".

Впервые тема особо охраняемых природных территорий в Ульяновске поднималась еще в 1999 году. В 2002-м их перечень утвердили. Всего в него вошли 13 объектов, в том числе, и большинство городских парков. Тогда это позволило оградить зеленые зоны от захватов земли и застройки.

Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска
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Чтобы сохранить природное богатство Ульяновска, депутаты Городской Думы нового созыва настояли на четком обозначении границ, закреплении их документально и выдаче охранного статуса. Первопроходцем в этом стал парк "Дружба народов" в 2018 году. В этом году работа продолжилась.

- В парках отдыхают люди, на их территории должно проводиться комплексное благоустройство, например, в рамках программы "Комфортная городская среда". При этом важно защитить природу. Выделение  внутри особо охраняемых природных территорий зон рекреации и покоя позволяет урегулировать многие моменты. В отдельных случаях границы парков и особо охраняемых зон несколько различаются. Это связано с особенностями и потребностями конкретной территории. Однако в подавляющем большинстве случаев такие разночтения незначительны, - отметил председатель Ульяновской Городской Думы Илья Ножечкин.

На завершающем заседании Думы планируется утвердить положение о новых особо охраняемых при родных зонах, таким образом, все территории будут оформлены. Каждая заповедная территория получит актуальные границы земельных участков, окончательные координаты, что поможет избежать конфликта между сопредельными земельными участками.

Справка "РГ"

Ульяновская область занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа в национальном экологическом рейтинге по итогам осени 2019 года. В соответствующем общероссийском списке находится на 13 месте. В регионе активно ведутся работы по сохранению особо охраняемых природных территорий регионального значения. До конца года планируется поставить на государственный кадастровый учет 141 природные зоны. Ульяновская область также участвует в проектах "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биологического разнообразия", "Сохранение лесов", "Оздоровление Волги", "Чистая вода", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Ведутся работы по вступлению в проект "Чистая страна".

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