С Ларисой Батенковой мы встретились в ее мини-галерее, похожей на настоящий цветник - маки, ирисы, пионы, кисти сирени. Картины настолько яркие, сочные, что, кажется, передают даже цветочные ароматы. Лариса - многодетная мама, посвятившая себя семье. Но четыре года назад она решила стать художником, и у нее это получилось. Сегодня картины Ларисы Батенковой выставляются в известных галереях, завоевывают престижные премии. В этом году ее летние пейзажи были признаны лучшими на конкурсе журнала Above Art, в котором участвовали более 500 художников.

Вы неожиданно стали рисовать, или творческие задатки были еще с детства?

Лариса Батенкова: Я с детства что-то мастерила, выжигала, раскрашивала, но чтобы писать картины - об этом не думала. В художественную школу походила месяц и бросила.

Отучилась в университете на историческом факультете, вышла замуж, появились дети. Заметила, что с рождением ребенка каждый раз у меня был творческий всплеск - разрисовывала берестяные туески, разделочные доски, банки, камни. Дома были украшены все поверхности, включая электроплиту. Увлекалась шитьем, отделкой бисером. Но когда детей стало четверо, времени на творчество практически не осталось. Старшая дочь уехала учиться, на руках были двое малышей и тяжело больной средний сын.

Вырваться из повседневной суеты помогли друзья - пригласили на мастер-класс по рисованию маслом. Тут-то меня и накрыло: прибежала домой, нашла старые кисти, подсохшие краски и стала рисовать - ночами, урывками между кормлением, переодеванием детей, стиркой, уборкой, готовкой. Сейчас понимаю, что именно творчество мне давало силы, чтобы справляться с житейскими трудностями, помогло пережить потерю сына. Каждая новая картина давала такой душевный подъем, что я буквально ощущала крылья за спиной. Вот так четыре года назад я и стала художником.

И теперь постоянно испытываете чувство творческой эйфории?

Лариса Батенкова: Эйфория постепенно прошла, но появилась осознанность. Даже немного жаль того времени, когда я почти ничего не умела, но рисование приносило бурю эмоций. Сейчас, чем больше учусь, вникаю в живописные правила и каноны, тем больше вижу несовершенство своих работ. Боюсь заразиться распространенной болезнью художников, которые всегда недовольны своими картинами. Хочется по-прежнему испытывать радость от творчества. Но теперь я получаю большее удовольствие не столько от результата, сколько от самого процесса: взять в руки кисти, смешать краски, нанести на холст... Это своего рода медитация - ты свободна, ты в своей стихии.

Но вы же учитесь, осваиваете разные техники, жанры...

Лариса Батенкова: Муж даже беспокоится, что после обучения мои картины потеряют свою наивность и душевность. Но без учебы уже не могу: хочется постоянно совершенствоваться и найти свой стиль. Поэтому я экспериментирую с техниками и материалами - попробовала пастель, акварель. Пастель хороша в картинах, но работать с ней мне не очень нравится - она сухая, не пластичная. Акварель и смотрится хорошо, и в работе приятна, но я пока не научилась с ней управляться. А масло - точно мое. Здесь мне нравится все - и текстура, и то, как масло ложится на холст, и даже запах красок и растворителей.

Сейчас осваиваю законы перспективы, без которых сложно рисовать, например, городские пейзажи. Пока большинство моих работ - это цветы. Природа меня всегда вдохновляет. Я по натуре созерцатель. Еще в детстве любила наблюдать за красотой горных ландшафтов, игрой света и тени. И сегодня много времени провожу в Горном Алтае, ведь там красота повсюду, буйство света, красок - это неиссякаемый источник вдохновения. В Барнауле же нахожу сюжеты для городских пейзажей, подмечаю причудливо изогнутое дерево, преломление света в кроне деревьев.

Вы стали известны благодаря тому, что создали виртуальную галерею в соцсети, участвуете в конкурсах и выставках. Насколько сложно было найти своего зрителя?

Лариса Батенкова: На самом деле в век интернета это не так сложно. Главное - использовать все возможности для общения с ценителями живописи. Сначала у меня был только блог, где я выставляла свои работы и поддерживала обратную связь с подписчиками. Потом стали приходить предложения поучаствовать в выставках. Самая первая выставка прошла в моем родном селе Усть-Кокса, в районной библиотеке. Там я представила полсотни картин, с удовольствием пообщалась с односельчанами, друзьями и близкими теперь уже в новом качестве.

Удалось наладить контакты и с барнаульским сообществом самодеятельных художников. У них план выставок расписан чуть ли не на год вперед. Кроме того, друзья предложили мне поучаствовать в проекте "Выставка в магазине" - так у меня появилась в Барнауле своя мини-галерея в Артелье.

Конкурсы тоже позволяют получить отклик как от зрителей, так и от профессиональных экспертов, утвердиться в своих силах. Конечно, победа в конкурсе, который проводил журнал Above Art совместно с арт-фестивалем Newartfest, меня вдохновила. Я и не ожидала, что мои летние пейзажи Горного Алтая будут признаны лучшими среди работ других самобытных российских художников. Особенно приятно то, что это оценка зрителей, ведь именно они выбирали победителя с помощью онлайн-голосования.

Ключевой вопрос

У вас уже есть заказчики, может ли живопись быть успешным коммерческим проектом?

Лариса Батенкова: Для меня это точно не коммерческий проект. Сначала я очень боялась рисовать на заказ - вдруг не получится. Сейчас рисую только те картины, которые мне интересны, я знаю, как их технически выполнить, что можно улучшить. Но у меня есть работы, созданные в определенном эмоциональном состоянии, их я не берусь повторить. Как не берусь и за коммерчески выгодные, но не интересные заказы. Так что для меня живопись скорее увлечение. Причем достаточно дорогое, ведь качественные краски, бумага, хорошие кисти, мелки для пастели стоят недешево. Даже продажа нескольких картин эти расходы не всегда окупает.