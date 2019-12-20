Приказом Минтруда России от 27.08.2019 г. № 585н "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" (далее Приказ) утверждены новые классификации и критерии. Данный нормативный документ вступает в силу с 01.01.2020 г. и заменяет аналогичный приказ от 17.12.2015 № 1024н.

Принятию приказа предшествовала большая научная работа и проведение пилотных проектов в ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области" Минтруда России и ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области" Минтруда России. Специалисты учреждений МСЭ совместно с экспертами проводили сравнительный анализ результатов освидетельствования сразу по двум классификациям: действующей и новой.

Приказ состоит из разделов: общие положения; классификации основных видов стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и степени их выраженности; классификации основных категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий; критерии для установления инвалидности; критерии для установления групп инвалидности; двух Приложений, содержащих количественную систему оценки степени выраженности стойких нарушений функции организма граждан в возрасте 18 лет и старше и количественную оценку степени выраженности стойких нарушений функции организма граждан в возрасте до 18 лет.

При некоторых нозологических формах введены разделы: "Первичное освидетельствование" и "Повторное освидетельствование"; добавлены пункты с критериями инвалидности при доброкачественных новообразованиях головного мозга и других отделов центральной нервной системы; дифференцированы и переработаны критерии установления инвалидности при ряде заболеваний.

В Приложение 2 включена детализированная информация о периодах детского возраста, особенностях течения заболеваний у детей, направленная на использование при осуществлении медико-социальной экспертизы.

Более детально и внятно прописаны критерии инвалидности при различных нозологических формах, введены разделы, не отраженные ранее в "Классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы".

Принятие новых классификаций для установления детской инвалидности позволит эффективнее организовать работу специалистов учреждений медико-социальной экспертизы при установлении инвалидности детям, а также сделать саму процедуру освидетельствования более прозрачной и понятной.

При подготовке документа осуществлялось его обсуждение с привлечением общественных организаций инвалидов, пациентских и родительских организаций.

Текст документа размещен на сайте ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России в разделе "Документы".

Врач методист организационно-методического отдела ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России Недосекова И. В.

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