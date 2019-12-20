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Движение закроют в январе

В Барнауле капитально отремонтируют мост через Обь
Текст: Регина Гаврилкина (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 288(8046)
В начале следующего года, 5 января, Старый коммунальный мост через реку Обь закроют для проведения капитального ремонта. Заказчиком работ является ФКУ Упрдор "Алтай", их общая стоимость вместе с разработкой проектных документов составит 1,1 миллиарда рублей, срок окончания - ноябрь 2021 года.
Капитальный ремонт Старого коммунального моста завершится в конце 2021 года. Фото: ФКУ Упрдор "Алтай" Капитальный ремонт Старого коммунального моста завершится в конце 2021 года. Фото: ФКУ Упрдор "Алтай"
Капитальный ремонт Старого коммунального моста завершится в конце 2021 года. Фото: ФКУ Упрдор "Алтай"

Подрядчик уже занимается закупкой и транспортировкой металлоконструкций и железобетонных балок пролетных строений, необходимых для ремонта объекта.

- Мы понимаем, что остановка движения по мосту может привести к заторам и пробкам, но оттягивать дальше уже невозможно, иначе мы будем рисковать жизнями участников движения, а этого допустить нельзя. Не стоит забывать, что мост был возведен давно, и какой-либо текущий ремонт уже неэффективен. Для удобства жителей была разработана новая схема движения автобусов, маршрут которых раньше пролегал через Старый мост, - с проездом по центральным магистралям, - отметил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Он также подчеркнул, что сокращения объемов пассажироперевозок и грузооборота при этом не произойдет, а время, затраченное на дорогу, изменится незначительно.

В свою очередь, представители Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что также сформировали новое расписание движения поездов, которое учитывает ремонт моста через Обь.

Измененные схемы пригородных автобусных маршрутов на территории г. Барнаула:

№ 120 "г. Барнаул - садоводство "Сосняк", № 134 "г. Новоалтайск - г. Барнаул".

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Профинтерна, пр. Комсомольский, ул. Никитина, пр. Ленина, Правобережный тракт, Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу" до остановочного пункта "Развилка", а далее - по маршруту. В Барнаул: до остановочного пункта "Развилка" Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу", в городе по: Правобережный тракт, пр. Ленина, ул. Никитина, пр. Комсомольский, ул. Советская, пр. Строителей, пл. Победы.

№ 125 "г. Барнаул - г. Новоалтайск".

Из Барнаула: ул. Парфенова (конечная), ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, пр. Калинина, пр. Ленина, Правобережный тракт, Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу" до остановочного пункта "Развилка", а далее - по маршруту. В Барнаул: до остановочного пункта "Развилка" Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу", в городе по: Правобережный тракт, пр. Ленина, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9-го Января, ул. 8-го Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова (конечная).

№ 205 "г. Новоалтайск - г. Барнаул".

Из Барнаула: ул. Парфенова (конечная), ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный тракт, Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу" до остановочного пункта "Развилка", а далее - по маршруту. В Барнаул: до остановочного пункта "Развилка" Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу", в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9-го Января, ул. 8-го Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова (конечная).

№ 250 "г. Барнаул - с. Повалиха - сан. "Обские плесы".

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный такт, Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу", а далее - по маршруту. В Барнаул: Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу", в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейскими, пр. Строителей, пл. Победы.

№ 251 "г. Барнаул - с. Боровиха".

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, Правобережный такт, Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу" до остановочного пункта "Развилка", а далее - по маршруту. В обратном направлении: до остановочного пункта "Развилка" Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу", в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пл. Победы.

Измененная схема движения междугородних маршрутов на территории г. Барнаула:

№ 673 "с. Кытманово - г. Барнаул"; № 674 "с. Тогул - г. Барнаул"; № 270 "г. Барнаул - с. Малахово"; № 740 "р.п. Тальменка - г. Барнаул"; № 806 "г. Барнаул - с. Боровлянка"; № 882 "г. Барнаул - с. Озеро Красилово"; № 916 "г. Барнаул - с. Речкуново"; № 903 "с. Логовское - г. Барнаул"; № 897 "с. Черемушкино - г. Барнаул"; № 906 "г. Барнаул - с. Лосиха"; № 938 "п. Октябрьский - г. Барнаул".

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный такт, Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу", а далее - по маршруту.

В Барнаул: Р-256 "Подъезд к г. Барнаулу", в городе по: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пл. Победы.

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