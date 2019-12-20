В Иркутске чествовали активистов, внесших большой вклад в развитие города

В Иркутске в седьмой раз состоялась церемония общественного признания "Социальная звезда". Ее учредили как дань уважения активным горожанам, чьими усилиями Иркутск становится уютнее, удобнее, добрее к детям и взрослым.

Премия для инициативных

Более 500 человек собралось в этом году в зале Театра юного зрителя на торжественную церемонию - победители общегородских конкурсов, представители ТОСов, национально-культурных центров, активных добровольческих центров, военно-патриотических и некоммерческих организаций.

- За последние годы нам удалось выстроить по-настоящему конструктивный, открытый диалог с иркутянами. И это одно из самых больших наших достижений. Сегодня жители Иркутска - активные участники и инициаторы всех городских процессов. Победители сегодняшней церемонии это постоянно доказывают. Вместе с активистами наших общественных организаций - ТОСов, национально-культурных центров, волонтерских организаций, женсоветов, советов ветеранов и организаций инвалидов, представителями Общественной палаты - мы решаем задачи, которые по-настоящему важны для Иркутска и его жителей, - обратился к собравшимся мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Муниципалитет как никто заинтересован в том, чтобы людей и организации, готовых вносить свой вклад в развитие Иркутска, становилось больше с каждым годом.

И их действительно становится больше. Еще несколько лет назад в Иркутске было от силы три десятка организаций территориального общественного самоуправления - ТОСов, - а сегодня их почти 70. И это - самые деятельные участники большинства городских процессов. Такие объединения позволяют упрочить связь городских властей с жителями, лучше понять, что нужно на местах, задействовать скрытые резервы городских территорий, а значит, с большей пользой расходовать средства бюджета.

Идеи - в жизнь

Так, уже много лет в городе проводится конкурс социально значимых проектов ТОС, победители которого получают средства на воплощение своей идеи. В этом году к традиционной оценке проектов вновь, как и годом ранее, подключили интернет-голосование - иркутяне смогли в сети проголосовать за наиболее понравившийся проект.

И в минувшую пятницу на церемонии "Социальная звезда" заслуженные награды и благодарность от мэра Иркутска Дмитрия Бердникова принимали председатели и активисты ТОСов, чьи проекты заслужили всеобщее признание. Например, ТОС "Мельниково" установило на детской площадке камеры наблюдения - родители теперь спокойны. В ТОСе "Лесной", чтобы немного "раскачать" подростков, привить им активный образ жизни, устроили целую череду спортивных праздников - с карнавальным шествием, веселыми стартами, гигантским волейболом и большими деревянными игрушками. А ТОС "Кирово" на практике воплотило то, что называется модным словом "инклюзия": постарались вовлечь в свои мероприятия семьи, где растут дети с нарушением слуха: пригласили родителей на встречу, позвали специалистов из реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, логопедов, сурдопедагогов. Активистам удалось совместно с семьями найти нестандартный подход к решению их социальных проблем и сделать полноправными участниками местных праздников. Эти проекты вошли в число победителей и призеров конкурса наряду с идеями других ТОСов - "Селиваниха", "Мудрость", "Ивушка", "Городок ИВАТУ".

Иркутск многонациональный

За проекты, помогающие национально-культурному развитию Иркутска, популяризации традиций, снижению ксенофобии, городская администрация благодарила активистов в номинации "Иркутск - город многонациональный". Среди тех, кто поднимался на сцену, были люди, которые хорошо известны и за пределами областного центра: Ольга Галанова, председатель белорусского клуба "Кривичи", или Александр Магеев, председатель Бурятской культурной-национальной автономии, Михаил Корнев, много лет возглавляющий Центр русской культуры. Благодарственные письма от мэра получили представители Украинского культурного центра "Днипро", киргизской национально-культурной организации "Единение", Азербайджанского конгресса Иркутской области, Литовского национально-культурного центра "Швитурис" ("Маяк"), Польской культурной автономии "Огниво", Сибирского туркменского национально-культурно-го центра "Байкал", общественной организации российских немцев "Возрождение", центра корейской культуры и многих других - в Иркутске испокон веков живут десятки национальностей.

Также на церемонии были отмечены победители конкурса социально значимых проектов "Миллион на добрые дела". Этот конкурс - ровесник "Социальной звезды", он тоже проводится с 2013 года. За это время жюри рассмотрело сотни заявок, дало старт десяткам проектов. В этом году иркутяне подали более 180 заявок в пяти номинациях: "Наследие города Иркутска", "Уютный город", "Здоровое поколение", "Безбарьерный Иркутск" и "Иркутск для детей".

В номинации "Безбарьерный Иркутск" внимание привлек проект "Мы вместе!" - организаторы устроили онлайн-занятия по английскому языку для детей, находящихся на лечении в онкодиспансере. Был отмечен проект "Сутки в космосе", участвующий в номинации "Иркутск для детей". Для горожан в течение года проводились публичные лекции и наблюдения в телескоп - два часа каждый месяц. Так за год набралось 24 часа, посвященных космосу. С проектом "Мост к дружбе", где неравнодушные жители возвели пешеходный мост в садоводческом некоммерческом товариществе в Ленинском округе, Иркутск становится уютнее. Работа молодых архитекторов - создание арт-объектов как элементов развития и благоустройства дворовых территорий, - поданная на конкурс в номинации "Наследие города Иркутска", тоже никого не оставила равнодушным.

Всего по итогам конкурса было выбрано 120 проектов - по 30 "добрых дел" и инициативных групп в каждом из четырех административных округов Иркутска. Им мэрия оказала финансовую поддержку - 1 миллион рублей. А авторы лучших поднялись на сцену ТЮЗа.

Прямая речь

Дмитрий Бердников, мэр Иркутска:

- Только социальная активность наших жителей может явиться тем локомотивом, который будет двигать наш город во всех сферах и во всех точках его развития. Мы с вами проделали действительно огромную работу, работу, которая была бы невозможна без вовлечения каждого в этот процесс.

Кстати

Не остались в стороне и представители бизнеса - ведь с их поддержкой в городе становятся возможными удивительные вещи: книжные фестивали, астрономические наблюдения и бесплатные лекции, праздники, городские субботники. Руководители социально ответственных компаний получили награды в номинациях "Социальное партнерство" от администрации Иркутска.

За активную работу были поощрены представители 15 волонтерских организаций, ставших лидерами в номинации "Иркутск - город добровольцев", за вклад в развитие гражданского общества в Иркутске награду получили восемь активных горожан.