В Иркутске обнаружили тонну нелегальной красной икры

Сотрудники Россельхознадзора выявили незаконную схему поставки и продажи икры лососевых рыб.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, в ходе мониторинга ФГИС "Меркурий ( Федеральная государственная информационная система) была выявлена схема нелегального перемещения красной икры - коммерсанты меняли срок годности, производителя и даже точное наименование продукта.

В октября этого года в Приангарье из Новосибирска было доставлено 966 килограммов икры камчатской горбуши. Фирма-получатель оформила новый ветеринарный сертификат и передала товар предпринимателю, который, по данным ЕГРИП, прекратил свою деятельность несколькими месяцами ранее. Однако этот коммерсант расфасовал икру из 12-килограммовых контейнеров в емкости по 0,5 кг.

В итоге срок годности икры незаконно продлевается на месяц, поменялись наименование и производитель - икра горбуши превратилась в икру лососевых рыб. Товар поступил в продажу в магазины Иркутской области.

Как сообщили в Россельхознадзоре, в настоящее время ведется работа по привлечению к ответственности хозяйствующих субъектов, участвующих в нелегальной схеме. Материалы проверки направлены в УБЭП ГУ МВД России по Иркутской области для принятия правового решения.