В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, мужчина не смог вовремя покинуть машину, которая перевернулась и загорелась после столкновения с другим транспортным средством,

Два грузовых автомобиля - бензовоз и мазутовоз - столкнулись сегодня на 191-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" около двух часов дня. После аварии топливо разлилось по дороге и воспламенилось.

- На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому району, пожарные и спасатели, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - Информация о пострадавших или погибших уточняется. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение на аварийном участке ограничено. Водителям рекомендуется двигаться по автодороге "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга".