С начала отопительного сезона в Новосибирске произошло несколько нештатных ситуаций на тепловых сетях. Все они, по оценке руководства области и города, были максимально быстро ликвидированы, что позволило избежать серьезных последствий. За этим стоит слаженная, профессиональная работа большого коллектива и каждого работника теплосетевого подразделения Новосибирского филиала "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

Треть тепловой нагрузки приходится на два крупнейших района Новосибирска - Кировский и Ленинский. И оба относятся ко 2-му району тепловых сетей, в обслуживании которого находится все тепловое хозяйство - от ТЭЦ-3, Кировской районной котельной до магистральных и внутри-квартальных сетей.

На огромной территории и количество аварий максимальное по городу. Крупнейшая - в Северо-Чемском жилмассиве Кировского района Новосибирска - была зафиксирована в ночь на 20 ноября. После усиления мороза до минус 27 градусов на теплотрассе в районе дома № 4 по улице Комсомольской в течение суток один за другим произошли порывы. В зоне ЧП оказалось 43 многоквартирных дома, в которых проживает почти десять тысяч человек. Температура воздуха в квартирах моментально опустилась до десяти-четырнадцати градусов тепла.

- Вместо того чтобы устранить один дефект, для чего обычно достаточно заменить два-пять метров трубы, из-за ветхости трубопровода потребовалось кратно увеличить объем работ и заменить сразу тридцать метров. Кроме того, не самым характерным для внутриквартальных сетей оказался и диаметр трубопровода - четыреста миллиметров. Это редко встречающийся размер, поэтому у ребят практики работы с ним не так много, - подчеркнул советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.

Мастер Антон Савинов: Работу на Комсомольской улице осложняли мороз и плохая видимость. Фото: Новосибирский филиал СГК

На объекте посменно трудились шестьдесят работников и тридцать водителей. Всего же в теплосетевом подразделении СГК работают 100 мастеров, 450 слесарей, 100 сварщиков. На службе у компании находится 180 единиц техники, которую в этом году существенно обновили. На эти цели в рамках инвестпрограммы направлено пятьдесят миллионов рублей.

- Работу усложняли мороз и плохая видимость. Сначала искали место дефекта. При обнаружении порыва стало понятно, что есть еще один свищ. К нему с трудом удалось подобраться и ликвидировать. Работы затянулись почти на двое суток, - вспоминает слесарь Вадим Левченко.

Свой "Кировский" участок за шестнадцать лет работы он знает от и до.

- А почему тогда летом не устранили дефекты? - спрашиваю я.

- Когда я слышу такой вопрос, а нам его часто задают, то отвечаю: "Вы думаете, нам нравится зимой делать такую тяжелую работу?". И мы ведь тоже жители города, а значит, также остаемся без отопления и горячей воды, - поясняет Вадим. - "Плохие" места на своей территории знаем, регулярно ремонтируем. Но невозможно все предугадать. Любой из нас скажет, что в теплое время проводить ремонты на теплотрассе гораздо легче.

В ходе прошедших летом гидравлических испытаний специалистами СГК было выявлено свыше 1 100 слабых мест, в том числе 389 - на магистральных теплосетях, 630 - на внутриквартальных. Все дефекты были устранены.

- Возраст извлеченной трубы на Северо-Чемском жилмассиве, на которой случился порыв, - более сорока лет, а нормативный срок эксплуатации - 25-30 лет. У шестидесяти процентов городских труб срок службы уже превышает тридцать лет. Невозможно сразу все выкопать и заменить на новое, - объясняет заместитель начальника Кировского участка Михаил Петров.

Перекладки магистральных сетей не было в Новосибирске последние пять лет. В тарифе за отопление не заложены расходы на замену труб, только на аварийные ремонты. Поэтому СГК приняла решение - в рамках подготовки к текущему отопительному сезону направить на ремонт теплосетей в Новосибирске более 720 миллионов рублей. Это примерно в полтора раза больше, чем было потрачено на подготовку к прошлому сезону (479 миллионов рублей). За лето капитально отремонтировано 12 участков магистральных теплосетей, это более пяти километров. На следующий год объем финансирования работ, как предполагается, не уменьшится.

Но даже при таких масштабах ремонты затрагивают лишь 0,6 процента магистральных и 0,87 процента муниципальных квартальных сетей Новосибирска. Между тем, как отмечают эксперты, ежегодно для поддержания системы в оптимальном состоянии необходимо капитально ремонтировать не менее четырех процентов сетей. Общая потребность замены сетей - 625 километров. Из них критически важных - 141 километр. На это необходимо четырнадцать миллиардов рублей - колоссальная сумма.

Пока таких денег у города нет, мастер Антон Савинов, слесари Вадим Левченко, Игорь Крайнов и другие работники СГК каждый день обходят свои участки, устраняют сотни дефектов, о которых жители зачастую даже не знают.

- Нам запрещено выключать телефоны даже ночью и в выходные. В любой момент нас могут вызвать на службу. Такая работа, - говорят ребята. - Если авария, то вмиг собираемся на объекте и не уйдем, пока все до одного потребителя не будут подключены к отоплению.

Каждый работник в команде - на вес золота. Молодежь неохотно идет в слесари. Есть такие, кто приходит, несколько дней покрутится и уходит. Но если уж остался, то надолго. Основной костяк вместе уже более десяти-пятнадцати лет. Работать в аварийно-восстановительной бригаде одного желания мало, требуется серьезная подготовка, и не только физическая. Получить специальность сейчас не так просто, поэтому в профессию приходят даже из технических университетов и уже на месте набираются опыта.

- Кадровой текучки в подразделении практически нет. Весь персонал проходит обязательную аттестацию и инструктаж, ежегодно сдает экзамены. Если есть проблемы по здоровью, то нельзя направить человека в тепловую камеру, где температура выше семидесяти градусов, или на высотные работы, - подчеркивает Петр Бажин.

Утерянное после советского времени наставничество здесь заменяют стажировками и дублированием, когда новобранец обходит объекты вместе с мастером, изучает состояние металла, где какое оборудование расположено. В экстренной ситуации это поможет без промедления принять решение.

Прямая речь

Антон Савинов, мастер теплосетевого подразделения Новосибирского филиала СГК:

- В нашей работе важно все - и трезвая голова, и физически здоровое тело. В выходные ходим на лыжах или плаваем в бассейне. Спасибо близким за поддержку и понимание.

Деньги вернули

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

СГК сделала перерасчет оставшимся без отопления 20 и 21 ноября из-за аварии на теплотрассе жителям Северо-Чемского жилмассива. Общая сумма вычетов из платы за тепловую энергию составила порядка 1,5 миллиона рублей. В итоге перерасчет в общей сложности за пять дней получили жители сорока многоквартирных и двух индивидуальных домов.