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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Рокеры в оперетте

В Новосибирске поставили мюзикл о группе ДДТ
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 288(8046)
В новосибирском музыкальном театре состоялась премьера рок-мюзикла "Фома" по песням Юрия Шевчука и группы ДДТ.
В спектакле постарались воссоздать на сцене реалии перестроечной эпохи. Фото: Дарья Жбанова В спектакле постарались воссоздать на сцене реалии перестроечной эпохи. Фото: Дарья Жбанова
В спектакле постарались воссоздать на сцене реалии перестроечной эпохи. Фото: Дарья Жбанова

Задолго до премьерных спектаклей билеты невозможно было купить. Авторы спектакля волновались за результат. Но на премьере 14 декабря Александр Крюков (Фома) был настолько убедителен, что зрители забыли, что они в театре, вставали со своих мест, включали фонарики в телефонах, погружая театр в атмосферу рок-концерта.

Фото: Анна Леонтьева/театр "Московская оперетта"
Театр "Московская оперетта" продолжила приключения героев Шекспира

Постановке предшествовал "Квартирник", на котором состоялось знакомство с музыкальным материалом. За именем "Фома", вынесенном на афишу, легко прочитывался персонаж - поэт и музыкант, художник и общественный деятель Юрий Шевчук. Впрочем, имя художественного руководителя и солиста группы ДДТ указано в списке авторов рок-мюзикла.

За постановку пьесы Константина Рубинского в Новосибирском музыкальном театре взялся режиссер Филипп Разенков, известный зрителям по вестерн-мюзиклу "Отпетые мошенники", спектаклям "Безымянная звезда" и "Римские каникулы", которые были удостоены национальной премии "Золотая маска".

- Идея сделать спектакль по песням Юрия Шевчука напросилась сама собой. Период его становления вызывал у меня большой интерес. Не менее интересна и трагична история любви Шевчука и его первой жены Эльмиры. Все это глубокое и настоящее. Для меня Шевчук - талантливейший поэт, борец за правду и справедливость, - поделился режиссер-постановщик Филипп Разенков.

Казалось бы, для главного режиссера Башкирского театра оперы и балета Филиппа Разенкова логично было воплотить идею спектакля в Уфе, где Юрий Шевчук жил с тринадцати лет и где прошел основной этап личностного и творческого становления музыканта. Но, как сказал Разенков после премьеры: "Круто, что это случилось в Новосибирске!".

Два действия - это два с половиной часа хитов и совсем неизвестных произведений группы ДДТ, в основе сюжета - несколько этапов жизни самого Юрия Шевчука, но все-таки, как отметил исполнитель роли Фомы Антон Войналович, главный герой - образ собирательный.

Прямая речь

Филипп Разенков, режиссер-постановщик рок-мюзикла "Фома":

- Это спектакль про нас с вами, про сложное перестроечное время и, конечно, про любовь и мечты молодого музыканта, его непростой, но интересный и поучительный жизненный путь. Собственно, сама жизнь Юрия Шевчука - в его песнях.

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