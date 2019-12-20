В Новосибирской прогимназии №1 оригинально отметили 25-летний юбилей

В начале ноября в Новосибирске прошел двухдневный региональный семинар (рабочая встреча) для руководителей образовательных организаций, преподавателей и учителей по теме "Этнокультурный компонент в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста". Сначала в областном Российско-немецком доме участники семинара знакомились с теорией этнокультурного образования, а на следующий день - с практикой работы на базе Новосибирской прогимназии № 1. Именно так решила отметить 25-летие этого уникального учебного заведения его создатель и бессменный директор Маргарита Григорьева.

Маргарита Иосифовна, почему не обычный в таких случаях торжественный концерт, а обучающий семинар?

Маргарита Григорьева: Как раз потому что концерт - это традиционное празднование, которое не покажет в полной мере специфику нашего учреждения. Семинар же, хоть и требует дополнительных усилий и тщательной подготовки, позволил нашему коллективу продемонстрировать как достижения, так и новые возможности - идеи развития концепции этнокультурного образования в прогимназии. Конечно, совсем без поздравлений и подарков от почетных гостей и даже небольшого концерта, не обошлось.

Но главным в праздничных торжествах была все-таки работа. Собрались наши коллеги и друзья из Омска, Омской области, Томска, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей, то есть из регионов с заметной долей этнических немцев в населении, где интерес к немецкому языку и культуре особенно актуален. Самую серьезную поддержку при подготовке к семинару нам оказали Международный союз немецкой культуры и Генеральное консульство ФРГ в Новосибирске.

Собственно, наша прогимназия и была создана в 1994 году как международный проект на основе соглашения по культурному и научному сотрудничеству между Россией и Германией. Кроме того, вот уже двадцать лет на нашей базе действует Центр немецкой культуры областного Российско-немецкого дома, что тоже ко многому нас обязывает.

К юбилею вы выпустили великолепный альбом - сжатый, но очень интересный рассказ о прогимназии. И вот что особенно примечательно: несмотря на небольшой объем издания, в нем нашлось место каждому педагогу, школьнику и детсадовцу. Конечно, коллектив у вас не очень большой, но все же.

Маргарита Григорьева: Будь коллектив побольше, просто пришлось бы сделать альбом потолще. Хорошо, конечно, рассказывать о достижениях, о социально значимых проектах, в которых мы участвуем, и в юбилейном альбоме мы об этом тоже вкратце упоминаем. Но как же можно не сказать о главном достоянии нашей прогимназии - о педагогах, разделяющих и продвигающих традиционные ценности нашего учебного заведения? А дети - ведь это ради них все и затеяно, какой же юбилейный альбом без их лиц и имен?

С этим не поспоришь, но расскажите и о социально значимых проектах.

Маргарита Григорьева: Наши дети активно участвуют в благотворительной социальной акции "От сердца к сердцу", направленной на поддержку детей-инвалидов, в благотворительных концертах Центра адаптации детей-инвалидов, в проекте благотворительной организации "Каритас", направленном на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации... Список можно продолжать, и все это - благотворительность. Считаю, наши дети обязательно должны понимать, что надо бескорыстно помогать людям, но точно так же они должны знать, что хвастаться этим не надо.

Маргарита Григорьева: Многие выпускники прогимназии спустя годы приводят к нам учиться своих детей. Фото: Новосибирская прогимназия №1

В вашем альбоме вот еще что заметно: не у всех воспитанников немецкие фамилии.

Маргарита Григорьева: С одной стороны, это ни о чем не говорит: у меня тоже не немецкая фамилия, хотя я этническая немка. А с другой стороны, этническая принадлежность не является решающим фактором при поступлении в прогимназию. Гораздо важнее подлинный интерес родителей привить своему ребенку любовь к немецкому языку, немецкой, а если посмотреть шире, то западноевропейской культуре в целом. Но, хочу подчеркнуть, ни в коем случае не в ущерб изучению российской, русской культуры. Наши дети очень ждут праздники Святого Мартина и Святого Николауса, но ничуть не меньше радуются, участвуя в русских святочных посиделках, Масленице или празднуя Пасху по православной традиции. Кто-то из ваших коллег пошутил, что у наших детей получается в два раза больше праздников. Так и есть: праздник и игра - лучшие способы обучения детей. Изучая культуру другого народа, понимаешь, как много у нас общего, и начинаешь больше ценить свое культурное наследие.

А как же строгость, дисциплина?

Маргарита Григорьева: Есть такой выдающийся ученый - наш современник, академик, создатель гуманной педагогики Шалва Александрович Амонашвили. Его идеи и методы очень близки концепции, используемой большинством педагогов нашей прогимназии. Их суть, если коротко, в ориентации работы учителя на личность ребенка, на абсолютное отрицание авторитарной, приказной педагогики. Проще говоря, как декларирует сам Шалва Александрович: "Мы должны быть людьми доброй души и любить детей такими, какие они есть".

Я очень горжусь тем, что у нас работает человек, который носит звание "Рыцарь гуманной педагогики", а два педагога нашей прогимназии заслуженно получили звание "Гуманный учитель". Шалва Александрович лично вручал им эту высокую награду. Многие из нас стараются перенимать данный опыт.

Но ведь после четвертого класса прогимназии ваш выпускник, которого любят "таким, какой он есть", попадает, чаще всего, в обычную школу с ее отнюдь не тепличными условиями и не всегда гуманными взаимоотношениями. Как им адаптироваться?

Маргарита Григорьева: Наши дети успешно социализируются, особых проблем с такой адаптацией не бывает. Мы поддерживаем тесные отношения со многими выпускниками, и хотя они порой откровенно грустят о нашей почти семейной атмосфере, но и в своих новых школах им удается наладить хорошие отношения с одноклассниками и учителями. Одним из показателей того, что этот процесс особенных проблем не вызывает, можно считать то, что многие из наших давних выпускников приводят к нам учиться своих детей.

Ключевой вопрос

Клуб "Диалог культур" ведет Маргарита Григорьева (в центре). Фото: Новосибирская прогимназия №1

Какой подвиг надо совершить, чтобы получить место для ребенка в прогимназии № 1?

Маргарита Григорьева: Наши двери открыты, мы всегда рады тем, кому интересны культурный диалог и получение новых знаний. Тем, кто желает получить дополнительную информацию о прогимназии, рекомендую заглянуть на страницу нашего сайта: progimn_1.edu54.ru.

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