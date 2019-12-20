Омским предпринимателям теперь не придется бегать по разным инстанциям, чтобы получить необходимые услуги. Теперь все будет сосредоточено в одном месте. Новый центр "Мой бизнес", который работает в деловом квартале левобережья, пригодится как начинающим, так и состоявшимся предпринимателям.

Ирина Жучкова: Участие в конкурсе грантов могут принимать не только фермеры, но и обычные граждане. Фото: Светлана Сибина/РГ

Деятельность центра будет осуществляться по примеру многофункциональных центров предоставления услуг (МФЦ). На улице Комарова, 21/1, где он располагается, уже получили прописку представительства Фондов поручительства, микрофинансирования, развития промышленности, ИТ-парк.

"Мой бизнес" - это некий бренд, который объединил в себе все организации инфраструктуры господдержки предпринимательства. По сути, под одной крышей и в рамках одного окна предоставляется комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства Омской области. Такие организации, как Фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрофинансирования, Центр компетенций в сфере сельского хозяйства, сейчас находятся в общем здании и работают в режиме одного окна.

Специалисты центра помогут предпринимателям составить бизнес-план, подготовить налоговые отчеты, проконсультируют по правовым и финансовым вопросам. Здесь можно будет получить выгодный кредит и оформить заявку на конкурс для получения гранта.

Поддержка сельхозпроизводителей - отдельный блок деятельности центра. В рамках приоритетных нацпроектов Омская область реализует две крупные региональные программы - "Экспорт продукции АПК Омской области" и "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". Их участниками могут стать как предприниматели, уже имеющие опыт работы в агросекторе, так и новички.

- Гранты начинающим фермерам в размере до трех миллионов рублей выдаются на развитие животноводства, и до полутора миллионов - на иные виды деятельности. Предпринимательский опыт не должен превышать двух лет на дату подачи заявки, - пояснила начальник центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермерства Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства Ирина Жучкова. - В этом году мы также начали выдавать гранты на агростартапы, ориентированные на животноводство, в размере трех-четырех миллиона рублей. Участие в конкурсе могут принимать не только фермеры, но и любые граждане. Правда, выиграв его, им в течение пятнадцати дней надлежит зарегистрировать фермерское хозяйство.

Деньги грантополучателям возвращать не надо, но при этом важно выполнить ряд условий. Начинающие фермеры, например, должны вложить в дело десять процентов собственных средств, необходимых для реализации проекта (еще девяносто процентов добавит региональная казна). Собственный вклад семейных животноводческих ферм должен составлять сорок процентов общих средств. Помощь от государства они могут получить в размере до десяти миллионов рублей. При этом должны обеспечить прирост продукции, создать новые рабочие места. Срок использования гранта для начинающих фермеров и агростартапов - восемнадцать месяцев. Для семейных ферм - 24 месяца.

По словам Ирины Жучковой, в этом году господдержку получили 44 фермера, а также 23 автора агростартапов. Деньги вкладываются в покупку крупного рогатого скота мясного и молочного направлений, а также овец, лошадей, кроликов, кур и пчел. Кому-то грант помог приобрести земельный участок, кому-то купить инвентарь, сельхозтехнику, построить или отремонтировать объект.

Еще одно направление - кооперативы. Жителям региона, готовым этим заниматься, в центре компетенций окажут всестороннюю поддержку начиная от регистрации кооператива, создания его структуры, выстраивания взаимоотношений с партнерами и заканчивая предоставлением полного реестра мер поддержки. Кооператоры могут рассчитывать и на полное сопровождение проекта, вплоть до получения гранта. При необходимости их также научат рационально и эффективно расходовать средства субсидии.

Как пойдут дела у авторов новых проектов, покажет время. А вот грантополучатели прошлого года уже готовы отчитаться о проделанной работе. Например, фермер из Большеуковского района Владимир Макаров благодаря гранту приобрел стадо коров голштинской породы и герефордов, а также необходимое оборудование, построил животноводческие помещения. Еще один сельский предприниматель - Сергей Мазур из Тюкалинского района - получил поддержку на создание семейно-животноводческой фермы. Он построил коровник, приобрел более ста голов крупнорогатого скота, трактор, а также принял на работу четырех односельчан. Молодые фермеры уже производят двадцать тонн молока высшего сорта в месяц и планируют развиваться дальше.

По словам экспертов, господдержка - отличное подспорье для сельских предпринимателей, стремящихся организовать свое дело. Региону вложения в малый бизнес также выгодны.

- В настоящее время в Омской области зарегистрировано 65 тысяч предпринимателей. Из них более девяти тысяч - начинающие бизнесмены, их "выживаемость", по нашим оценкам, составляет более семидесяти процентов, - сообщил замминистра экономики региона Денис Кушнер. - И каждый вложенный рубль приносит два с половиной - три рубля налогов в бюджет.

В этом году из регионального и федерального бюджетов на грантовую поддержку направлено 197 миллионов рублей. Из них начинающим фермерам - 105 миллионов рублей, еще 92 миллиона - на развитие семейных животноводческих ферм. В 2020-м программа будет продолжена.

В центре "Мой бизнес" претендентов на новые гранты бесплатно проконсультируют по любому вопросу, от регистрации предприятия до оформлением всех необходимых документов. Помогут найти нишу на рынке сельскохозяйственных товаров и услуг, составить бизнес-план, оформить заявку на участие в конкурсе грантов, а также на получение выгодного кредита.

Контакт

Центр "Мой бизнес" оказывает услуги:

• Государственные услуги для предпринимателей

• Поддержка фермерства

• Льготные займы

• Поручительства

• Юридические консультации

• Тренинги и мастер-классы

• Сертификация производства

• И многие другие виды услуг

Подробно на сайте: МОЙБИЗНЕС-55.РФ

г. Омск, Проспект Комарова, 21/1, тел. (3812) 33-12-65.

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