В Приангарье вербовщик террористов получил новый срок, не отбыв старый

Подсудимый, находясь в одной из исправительных колоний Ангарска, вел агитационную работу среди других заключенных, предлагая им вступать в ряды террористической организации "Исламское государство ("ИГ", запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по Иркутской области.

"Осужден вербовщик международной террористической организации. Первым Восточным окружным военным судом в выездном заседании в Иркутске вынесен приговор 35-летнему гражданину РФ - подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, из которых первые 6 лет с содержанием в тюрьме, 8 лет - в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Ему инкриминировали преступления по нескольким статьям УК РФ: "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "Содействие террористической деятельности".

Следователи установили, что в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года он не раз обращался к другим осужденным с призывами к террористической деятельности и экстремизму. Ранее будущий вербовщик террористов был осужден в Подмосковье за уголовные преступления.