В Томск поступили уникальные аппараты ИВЛ

Два аппарата экспертного класса для искусственной вентиляции легких Hamilton G5 поступили в Томск в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Томская областная клиническая больница стала первой за Уралом, где появилось такое оборудование. Оно будет использоваться для помощи больным с инсультом и нейрохирургической патологией, нуждающихся в продленной искусственной вентиляции легких.

- Особенностью аппарата ИВЛ является возможность работы по принципу обратной связи с пациентом, - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Томской области. - Он самостоятельно проводит диагностику состояния дыхательной системы пациента и устанавливает оптимальные параметры вентиляции, наилучшим образом подходящие конкретному пациенту в конкретный момент времени.

- Важно понимать, что это не просто снижение нагрузки на врача, а в первую очередь повышение безопасности пациента, - считает заведующий отделением реанимации Юрий Петлин.