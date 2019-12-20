В декабре повышенным спросом пользуются услуги гадалок и астрологов: все хотят знать, что принесет им наступающий год. Впрочем, не нужно заглядывать в гороскоп, чтобы спрогнозировать очередной рост тарифов и налогов.

Больше всех за электроэнергию в Западной Сибири платят жители Горно-Алтайска — 3,76 рубля за киловатт-час, а самый низкий тариф у томичей — 2,45 рубля. Фото: Татьяна Кравченко

Подорожает кое-что кое-где

Играть первую скрипку здесь традиционно будут жилищно-коммунальные услуги. Впрочем, повышение тарифов ЖКУ произойдет в 2020 году только один раз, и случится это в июле. Так, что в квитанциях за январь должны стоять те же цены за киловатт-часы и кубометры, как и в платежках за декабрь.

Впрочем, это вовсе не означает, что жизнь с 1 января не подорожает. Так, в Алтайском крае плата за свет, воду, газ, тепло и вывоз мусора должна вырасти во втором полугодии не более чем на 4,5 процента. Но, как показывает практика, федеральное ограничение не мешает местным властям резко поднимать стоимость услуг ЖКХ. В этом году, например, несмотря на ограничение в 4,8 процента, в Белокурихе тариф на тепло вырос на 10,7 процента. Да и в течение года многие муниципалитеты корректируют стоимость коммуналки. Так что с 1 января в некоторых городах и районах края отдельные услуги ЖКХ все-таки подорожают. Например, в Заринске подрастет плата за водоснабжение и водоотведение, а в Горняке - за тепло.

Мусор обходится дорого

В Омской области до 1 июля за электроэнергию омичи как платили, так и будут платить 4,05-4,06 рубля за киловатт-час, а летом она может подорожать до 4,25-4,26 рубля.

Плата за проезд в общественном транспорте в Омске в 2020 году не должна измениться, хотя перевозчики утверждают, что их расходы в уходящем году выросли в среднем восемь процентов (подорожало топливо и смазочные материалы, многие компании купили в лизинг автобусы).

Один из самых острых вопросов - плата за вывоз твердых коммунальных отходов. Повышение тарифа в прошлом году в разы вызвало бурю возмущения омичей. Региональный оператор занялся пересчетом обоснованных затрат, и летом РЭК пересмотрела и на треть снизила тариф (с 133 до 88,88 рублей с человека в месяц). Каким будет плата за вывоз мусор в 2020 году, специалисты пока сказать затрудняются.

- Это станет известно 20 декабря, сразу после заседания региональной энергетической комиссии, которая примет решение по данному вопросу, - сообщила "РГ" пресс-секретарь РЭК Омской области Ирина Безъязыкова.

Даешь 43,5 процента!

Депутаты горсовета Кемерова решили установить для областного центра предельный индекс в размере, "превышающем индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения" по региону. В итоге повышение тарифов, если его одобрит ФАС, составит около пятнадцати процентов. При этом меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг для жителей предполагается сохранить.

Аналогичное решение по увеличению тарифов ЖКХ (при сохранении и возможном расширении категории льготников) с 1 июля было принято и на чрезвычайном заседании Новокузнецкого горсовета. Плата повысится тоже в среднем на 15 процентов. Холодное водоснабжение и водоотведение при этом подорожают сразу на 43,5 процента (!), отопление - на 15 процентов, "мусорный" тариф - на семь, электроэнергия - на 2,9, а горячее водоснабжение - на один процент.

Если эти решения депутатов вступят в силу, то система тарифообразования в Кузбассе изменится в корне. Дело в том, что долгие годы разница между фактической платой граждан за ЖКУ, установленной муниципалитетами, и экономически обоснованным начислением компенсировалась из бюджета. В разных территориях области население оплачивает сейчас от 25 до 90 процентов стоимости услуг. Компенсацию выпадающих доходов поставщики коммунальных ресурсов получают из бюджетов (правда, с большим опозданием).

Решение о 15-процентном росте тарифов, которое еще должны утвердить на федеральном уровне, пока не принято.

Скинемся на вагоны для метро

Новосибирцы почувствовали "облегчение" кошельков уже в декабре. Проезд в метро стоил 22 рубля, а теперь - 25 рублей. Цена билета в автобусе повысилась до 24 рублей, на трамвае и троллейбусе - до 23. Правда, скидка в один рубль при оплате единой транспортной картой и "ЕТК-онлайн" сохранилась.

Повышение стоимости руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров объяснил включением в тариф инвестиционной составляющей. Например, мэрия планирует реконструировать и заменить более пятидесяти километров трамвайных путей (около сорока процентов от общей протяженности). На изменение тарифов повлияло также удорожание стоимости топлива и ремонта автобусов. Индексация стоимости проезда в метро связана с приобретением подвижного состава для метрополитена.

- Вагоны, которые были получены метрополитеном при открытии метро в Новосибирске, свой ресурс практически выработали. Уже сегодня необходимо начинать обновлять подвижной состав - не менее пяти вагонов в год, - прокомментировал начальник городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Роман Дронов.

Но есть и хорошая новость: региональный оператор по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск" планирует в 2020 году исключить из тарифа расходы на просветительскую деятельность. В таком случае тариф уменьшится на тринадцать копеек - до 88,49 рубля с человека в месяц.

Дачу оценят по кадастру

Алтайский край с 1 января переходит на расчет налогов на недвижимость (дома, квартиры, дачи) по кадастровой стоимости. Жители региона опасаются, что теперь им придется платить за свое имущество значительно больше.

В предыдущие годы, когда аналогичным образом вводили кадастровый расчет налогов на землю и коммерческую недвижимость, платежи порой вырастали в десятки раз. Владельцам приходилось в судах доказывать, что их имущество столько не стоит.

Такие "дорогостоящие" ошибки краевые власти объясняли тем, что до 2019 года оценку проводили коммерческие фирмы из других регионов, которые устанавливали кадастровую стоимость "на глазок", даже не выезжая в Алтайский край. Но теперь в крае создали специализированный центр оценки недвижимости.

- Надеемся, что теперь кадастровая стоимость будет более приближена к рыночной, и такого массового оспаривания уже не вызовет, - высказал свое мнение эксперт по независимой оценке недвижимости Александр Шуликов.

Так ли это, станет ясно, когда люди получат на руки платежки. Физлицам они придут только в середине 2021 года, а вот предприниматели и руководители организаций увидят новые суммы уже в первом квартале 2020-го. Председатель совета Алтайского отделения "ОПОРЫ России" Евгений Госьков считает, что предпринимателям точно придется платить больше и не только из-за переоценки недвижимости, но и потому, что в крае установлена максимальная ставка налога на имущество - два процента от кадастровой стоимости.

У горожан налог тоже может вырасти за счет новых ставок. Так, в Барнауле и Бийске ее установили на максимальном уровне, хотя можно было варьировать от нуля до 0,3 процента. Правда, барнаульские депутаты пообещали, что если для горожан это будет дорого, то в следующем году ставку снизят. При этом народные избранники уверены, что налоговая нагрузка не должна существенно вырасти.

- Если платеж за однокомнатную квартиру в хрущевке сейчас составляет около трехсот рублей, то за 2020-й он будет примерно пятьсот рублей. А за частные дома мы вообще ожидаем значительного снижения платежей, - отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Барнаульской городской думы Андрей Солодилов.