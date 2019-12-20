В Омске подвели итоги реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. За десять лет в регион переехали 38 тысяч человек - это население двух райцентров.

Проект - хорошее подспорье как для экономики, так и для демографии региона. Приезжающие - в основном люди трудоспособного возраста, которые создают семьи, рожают детей, строят дома, платят налоги. "Семьдесят семь процентов имеют высшее, среднее профессиональное образование", - отмечают в региональном министерстве труда и социального развития.

В Сибирь едут граждане Казахстана, Украины, Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Германии и еще десятка стран. Благодаря им в этом году население региона пополнилось на 4,4 тысячи человек.

Каждый пятый участник программы выбирает в качестве места жительства село. Один из самых привлекательных для переселенцев районов - Азовский немецкий национальный.

- До 2002 года мы наблюдали отток населения в Германию, а сейчас все наоборот. Только в этом году к нам вернулись 54 человека, - сообщил "РГ" глава района Павел Багинский. - Все они нашли свое место - в медицине, образовании, сельском хозяйстве, предпринимательстве. Мы их всячески поддерживаем: выделяем служебные квартиры и бесплатную землю, устраиваем детей в детсады и школы. В общем, берем на себя полную ответственность за каждого приезжающего. А в результате наблюдаем устойчивую положительную демографическую динамику, растет число новых предприятий, укрепляется экономика района.

Лидером по числу добровольных переселенцев является соседствующий с Омской областью Казахстан, на долю которого приходится 92 процента участников программы. Многие приезжают получать высшее образование.

- В Петропавловске, где я жил раньше, довольно сложно поступить на бюджетное место, да и выбора почти нет, - пояснил выпускник Омского ветеринарного института Александр Белый. - Окончив вуз, решил остаться в Сибири. Родители и супруга меня поддержали. Мы уверены, что здесь больше перспектив и для нас, и для нашего ребенка.