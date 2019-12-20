Новости

МВД назвало самые угоняемые марки автомобилей в Москве 10:00
Тульская пара отметила 70-летие совместной жизни 09:55
СК подключился к поискам 12-летнего школьника в Челябинске 09:47
В Томск поступили уникальные аппараты ИВЛ 09:41
Новый Peugeot 2008: стало известно, когда кроссовер приедет в Россию 09:35
В Прикамье разработали уникальный кабель для работы на АЭС и в шахтах 09:31
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen 09:24
В Иркутске обнаружили тонну нелегальной красной икры 09:11
В Эстонии назвали "обычной практикой" угрозы журналистам Sputnik 09:03
Названы самые популярные автомобили с полным приводом 09:01
Правоохранительные органы установили личность стрелка с Лубянки 08:54
В Приморье задержан подозреваемый в ограблении банка 08:49
В Благовещенске водитель сбил трех детей на "зебре" и скрылся 08:47
Bild: Меркель пообещала ответить на санкции против "Северного потока-2" 08:39
Гол Свечникова воодушевил "Каролину" на победу 08:30
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь 08:26
Суд продлил арест фигурантам дела о пожаре в лагере "Холдоми" 08:22
Наместников и Анисимов остановили "хищников" 07:57
Власти Нью-Дели задержали 1200 участников протестов 07:56
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе 07:40
Жители ЕАО будут отдыхать 31 декабря 07:24
ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного 07:18
Байден не посчитал возраст проблемой для участия в предвыборной гонке 06:54
В Боливии переименуют названные в честь Эво Моралеса стадионы 06:45
В Хабаровском крае обнаружили вирус африканской чумы свиней 06:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
20.12.2019 08:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Чемоданное настроение

В Омскую область переселяются соотечественники из СНГ
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 288(8046)
В Омске подвели итоги реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. За десять лет в регион переехали 38 тысяч человек - это население двух райцентров.

Проект - хорошее подспорье как для экономики, так и для демографии региона. Приезжающие - в основном люди трудоспособного возраста, которые создают семьи, рожают детей, строят дома, платят налоги. "Семьдесят семь процентов имеют высшее, среднее профессиональное образование", - отмечают в региональном министерстве труда и социального развития.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Внутренняя миграция влияет на региональные зарплаты

В Сибирь едут граждане Казахстана, Украины, Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Германии и еще десятка стран. Благодаря им в этом году население региона пополнилось на 4,4 тысячи человек.

Каждый пятый участник программы выбирает в качестве места жительства село. Один из самых привлекательных для переселенцев районов - Азовский немецкий национальный.

- До 2002 года мы наблюдали отток населения в Германию, а сейчас все наоборот. Только в этом году к нам вернулись 54 человека, - сообщил "РГ" глава района Павел Багинский. - Все они нашли свое место - в медицине, образовании, сельском хозяйстве, предпринимательстве. Мы их всячески поддерживаем: выделяем служебные квартиры и бесплатную землю, устраиваем детей в детсады и школы. В общем, берем на себя полную ответственность за каждого приезжающего. А в результате наблюдаем устойчивую положительную демографическую динамику, растет число новых предприятий, укрепляется экономика района.

Лидером по числу добровольных переселенцев является соседствующий с Омской областью Казахстан, на долю которого приходится 92 процента участников программы. Многие приезжают получать высшее образование.

- В Петропавловске, где я жил раньше, довольно сложно поступить на бюджетное место, да и выбора почти нет, - пояснил выпускник Омского ветеринарного института Александр Белый. - Окончив вуз, решил остаться в Сибири. Родители и супруга меня поддержали. Мы уверены, что здесь больше перспектив и для нас, и для нашего ребенка.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

Главное сегодня

Правоохранительные органы установили личность стрелка с Лубянки
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Bild: Меркель пообещала ответить на санкции против "Северного потока-2"
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
ЕС продлил санкции против России