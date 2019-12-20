С наступлением холодов у работников газовой службы начинается непростой период. Работа кипит по всем направлениям - напомнить населению о том, как пользоваться газовыми приборами, обойти с проверкой максимальное количество абонентов, обезопасить их от потенциальных мошенников.

О том, как не попасться на удочку "черных" газовиков и обезопасить свой дом и близких от несчастных случаев, рассказывает заместитель генерального директора - главный инженер АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Алексей Александров.

Отопительный период - испытание для газовиков и потенциальный риск для населения. А ведь правила, которые следует соблюдать при обращении с газовыми приборами, в принципе, довольно просты. На что, по вашему мнению, стоит обратить особое внимание?

Алексей Александров: - Да, все верно. Правила, действительно, понятны для каждого. Но тем не менее мы ежегодно сталкиваемся с халатностью некоторых граждан. И хорошо, если она не приведет к трагедиям. Какими бы идеальными ни были нормы закона, как бы качественно ни работали аварийно-диспетчерские службы, все это окажется бесполезным, если потребитель не станет внимательно относиться к выполнению не таких уж и сложных требований.

Зачастую приходится иметь дело с пресловутым человеческим фактором, а ведь ответственность за безопасную эксплуатацию газового оборудования лежит в первую очередь на собственниках жилья. Поэтому им необходимо быть уверенными в том, что газовое оборудование, находящееся в доме или квартире, безопасно для эксплуатации.

Давайте в очередной раз напомним, каким именно правилам нужно следовать, чтобы не допустить непоправимых ошибок.

Алексей Александров: - Все предельно просто - не оставлять работающие газовые приборы без присмотра, не допускать к ним детей дошкольного возраста, не обогревать помещения газовой плитой.

Важно также проверять исправность работы дымовых и вентиляционных каналов. Необходимо это делать не реже трех раз в год: не позднее чем за семь календарных дней до начала отопительного сезона, в середине осенне-зимнего периода и спустя семь дней после его окончания.

Основной риск связан, опять же, с отравлением угарным газом. Если оборудование неисправно, имеются нарушения в работе дымоходов и вентиляционных каналов, угарный газ может скапливаться в помещении, что может привести к непоправимым последствиям при отравлении им.

Также часто несчастные случаи происходят из-за самодеятельности при обращении с газовым оборудованием. Потребители, желая сэкономить время и деньги, самостоятельно пытаются установить газовые приборы. Но, не обладая соответствующей квалификацией, делают это с нарушениями, что тоже приводит к трагедиям. Гораздо реже, но все-таки бывают случаи, когда из-за неисправности газового оборудования возникают пожары и взрывы. Чтобы не допустить этого, потребители должны следить за состоянием своего газового оборудования.

Жильцам необходимо быть уверенными в том, что газовое оборудование, находящееся в доме или квартире, безопасно для эксплуатации

А какой бы вы дали совет тем, кто собирается уехать на длительное время, но хочет заранее позаботиться о безопасности?

Алексей Александров: - Прежде чем надолго уехать, необходимо написать заявление в газораспределительную организацию о приостановке подачи газа в квартиру. Наши сотрудники его отключат, а после того, как жильцы квартиры вернутся домой, они сообщат об этом, и сотрудники газовой службы подключат голубое топливо.

Оставлять не отключенную от газоснабжения квартиру на длительный период времени опасно не только для ее жильцов, но в большей степени для всего подъезда. И если все же такой абонент уехал на длительный срок, не отключив предварительно квартиру от газоснабжения, то "ждите гостей": по этому адресу выедут сотрудники газовой службы с участковым. Они постараются установить родственников собственника. В их присутствии будет открыта квартира и отключена от газоснабжения. Все прекрасно понимают, что это вынужденная мера, направленная на безопасность: ведь загазованность может привести к печальным последствиям.

В последнее время нередко в дома к гражданам приходят люди, которые представляются работниками газовый службы, но на самом деле никакого отношения к ним не имеют. Как избежать встреч с мнимыми газовиками?

Алексей Александров: - Согласно законодательству, выполнять работы по техническому обслуживанию и, соответственно, проводить проверки имеют право только те организации, у которых есть квалифицированные сотрудники с профильным образованием, прошедшие обучение и допущенные к работе с газовым оборудованием.

Причем это могут быть коммерческие организации, перечень которых можно посмотреть на сайте управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору. Однако эти фирмы должны соблюдать ряд требований: регистрация в жилищной инспекции, необходимая квалификация сотрудников, соглашение об аварийно-диспетчерском обслуживании с газораспределительной организацией.

К сожалению, не всегда коммерческие фирмы ведут себя в рамках закона. По городам кочуют так называемые "умельцы" из компаний, у которых нет соответствующих разрешений на проведение работ, но зато имеются удостоверения. Подобные ситуации вводят в заблуждение доверчивых абонентов.

На самом деле распознать таких людей довольно просто. Абоненту, чтобы избежать проблем, следует посмотреть, с кем именно он заключил договор на техническое обслуживание, позвонить и уточнить, планировались ли какие-то проверки по адресу. Если в удостоверении пришедшего газовика указана иная компания - стоит насторожиться и не поддаваться на уговоры.

Излишняя бдительность в данной ситуации не повредит. Риск, что вам установят оборудование, не соответствующее требованиям и ГОСТу, достаточно велик. В большинстве случаев абонент сталкивается с одной и той же проблемой. Пришедшие настоящие газовики фиксируют нарушения. Установленное сторонними компаниями оборудование приходится демонтировать за собственный счет и устанавливать заново то, которое соответствует требованиям ресурсоснабжающей организации. А это, разумеется, - лишние траты из семейного бюджета.

Ключевой вопрос

Часть правил, которые вы назвали, не выполнить без специалистов газовой службы. Но люди часто не пускают ваших сотрудников к себе в квартиры и дома. Если человека просто нет дома, то это еще можно понять. Однако некоторые принципиально не хотят открывать двери.

Алексей Александров: - Газовое оборудование мы регулярно проверяем. Но, как вы и сказали, периодически потребители отказываются пускать газовиков, которые должны были бы провести техническое обслуживание.

Причины здесь разные - постоянное отсутствие владельцев жилья, нежелание заключать договор на техобслуживание, долги по оплате за потребленный ресурс, а иногда просто халатное отношение к собственной безопасности. Попасть в "недоступные" квартиры удается вместе со специалистами МЧС, полицейскими, представителями муниципалитетов, а иногда даже по решению суда. Когда человек видит, что к нему пришли в таком составе, понимает, насколько это серьезно. Специалисты осматривают оборудование и в случае необходимости перезаключают договор на техобслуживание.