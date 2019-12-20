Новости

Названы самые популярные российские актеры 12:57
Для крымских поездов "Таврия" произведено более 6000 подстаканников 12:52
В Москве наградили победителей международного фестиваля юных талантов 12:46
В крепости Керчь нашли новые артефакты от гитлеровцев 12:45
В Зауралье экипажи Су-34 разбомбили наземные объекты "противника" 12:40
В Грозном пожарные вынесли из горящего приюта 170 кошек и собак 12:37
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП 12:36
Умерла французская "девушка Бонда" Клодин Оже 12:35
Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила 12:30
В Москве открылся первый McDonald"s в отделении Сбербанка 12:29
Транспортная полиция проверит факт сброса Gelandewagen с вертолета 12:28
ВМФ России получит четыре атомные субмарины в 2020 году 12:20
В Волгограде установили памятник Сталину 12:10
Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП 12:04
Британские критики назвали 50 лучших сериалов 2019 года 12:00
Эксклюзив: новые "живые" фото рестайлинговой Lada 4x4 12:00
В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве "от скуки" 11:58
Конюхов пересечет два океана на катамаране с солнечными батареями 11:57
Ученые нашли ответ на одну из загадок гигантских панд 11:48
Ивановский первоклассник с сестрой погибли, провалившись под лед 11:40
Под Астраханью нашли источник крупного выброса сероводорода в воздух 11:33
Производителям лимузина Aurus предлагают создать беспилотный трактор 11:30
В Петербурге рабочий погиб во время урагана 11:20
Netfix выбрал актера на роль Шерлока Холмса в новом сериале 11:20
Новое здание национальной школы на Алтае будет вмещать 750 человек 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
20.12.2019 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Грозном пожарные вынесли из горящего приюта 170 кошек и собак

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Грозном вспыхнул пожар в приюте для бездомных животных. Прибывшие на место пожарные успели спасти от огня всех его обитателей, сообщили в пятницу в управлении МЧС России по Чечне.

На Ставрополье из-за пожара на рынке эвакуировали 80 человек

Инцидент произошел в приюте "Надежда на жизнь". Через несколько минут после того, как сообщение об этом поступило в пожарную часть, на месте уже были пожарные. Выяснилось, что горела кровля основного корпуса на площади в 70 квадратных метров. В течение 30 минут возгорание удалось ликвидировать.

- Во время пожара в приюте находилось более 170 кошек и собак. Оперативно принятые меры позволили спасти жизни животных, - сообщил начальник спецчасти № 23, откуда на место происшествия прибыли пожарные, Муса Хукиев.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС, которые выясняют, что именно привело к возгоранию.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Грозный

Главное сегодня

МИД: Дрязги вокруг импичмента Трампа не влияют на отношения с РФ
Мать подозреваемого в стрельбе на Лубянке доставили к следователям
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Петербург
ЕС продлил санкции против России