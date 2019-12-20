В Грозном пожарные вынесли из горящего приюта 170 кошек и собак

В Грозном вспыхнул пожар в приюте для бездомных животных. Прибывшие на место пожарные успели спасти от огня всех его обитателей, сообщили в пятницу в управлении МЧС России по Чечне.

Инцидент произошел в приюте "Надежда на жизнь". Через несколько минут после того, как сообщение об этом поступило в пожарную часть, на месте уже были пожарные. Выяснилось, что горела кровля основного корпуса на площади в 70 квадратных метров. В течение 30 минут возгорание удалось ликвидировать.

- Во время пожара в приюте находилось более 170 кошек и собак. Оперативно принятые меры позволили спасти жизни животных, - сообщил начальник спецчасти № 23, откуда на место происшествия прибыли пожарные, Муса Хукиев.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС, которые выясняют, что именно привело к возгоранию.