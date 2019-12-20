Жительница небольшого городка Прохладного Елена Каткова в конце нулевых купила дом за средства материнского капитала. Однако жилище быстро пришло в негодность, и органы опеки переселили большую семью в актовый зал заводского общежития.

Елена Каткова: А на работу меня никуда не берут, как только узнают про детей. Фото: Михаил Сухарев/РГ

Власти республики называют это "трудной жизненной ситуацией", обещают помощь, но, как выяснилось, это не дает сделать существующее... законодательство. В драме на месте попытался разобраться корреспондент "РГ".

Жизнь 31-летней многодетной матери сложилась так, что мужчин рядом не осталось. Первый супруг умер, когда Елене было 17. Через несколько лет вместе с другим мужчиной переехала со старшим сыном из Ставропольского края в Прохладный. Еще несколько попыток найти надежного спутника жизни не увенчались успехом, и женщина в 29 лет осталась одна с шестью несовершеннолетними детьми в жалкой саманной постройке: ее стены обсыпались, крыша прохудилась. Представители комитета по делам несовершеннолетних сказали, что жить с детьми в таком доме нельзя. И тогда администрация Прохладного выделила им пустой актовый зал в стареньком заводском общежитии.

- Актовый зал находится в середине здания и не относится ни к одному из его крыльев, - рассказывает Елена. - Поэтому у нас не было ни туалета, ни ванной, где можно постирать белье. Пока за неуплату не отключили свет (денег на коммуналку не хватает), готовила в комнате, и от этого тепло хоть шло. А на работу меня никуда не берут, как только узнают про детей.

Жизнь стала совсем невыносимой, когда она сильно повредила руку, а до этого женщина ездила на сезонные работы на поля.

"Пока за неуплату не отключили свет (денег на коммуналку не хватает), готовила в комнате, и от этого тепло хоть шло"

Как выяснилось, проблема еще и в том, что у Катковой нет местной прописки и власти региона не имеют права выделить ей другое жилье.

- У нас был вариант: либо лишить ее материнства и отправить детей на временное проживание в Центр реабилитационный до тех пор, пока она не компенсирует долги по ЖКХ, - говорит глава Прохладного Игорь Тараев. Но мы пошли навстречу человеку, не прописанному в республике, и безвозмездно предоставили ей это помещение.

...В ноябре один из федеральных каналов снял сюжет о сложностях этой семьи, и вскоре председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку обстоятельств, вынудивших Елену жить в таких условиях. После чего все стало меняться. В конце ноября маму и троих детей направили в детский социально-реабилитационный центр "Радуга" в Нальчике.

По словам замдиректора центра по медицинской части Лейлы Асановой, у каждого ребенка есть медкнижка, где расписано персональное лечение на все три недели пребывания - как в санатории. У Катковых общеукрепляющие процедуры - грязелечение, ванны, ЛФК. Ребята могут учиться и заниматься в кружках. А Елена на время забудет о бытовых хлопотах - всем занимается персонал.

На ситуацию отреагировал и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"Уполномоченному при главе республики по правам ребенка дано поручение взять на контроль реализацию мер по защите прав и интересов детей заинтересованными органами. Уже принято решение о временном размещении семьи в одном из социальных учреждений республики", - передала слова Казбека Кокова его пресс-служба.

Теперь осталось понять, что с семьей будет дальше. Три недели, на которые их привезли в "Радугу", заканчиваются. Как рассказал "РГ" министр труда и соцзащиты КБР Алим Асанов, затем ребят могут перевести в детский реабилитационный центр "Намыс". Но это будет зависеть от решения матери.

Проблема в том, что мать до сих пор, 11 лет прожив в КБР, не получила местной прописки. По мнению министра, в этом могут крыться какие-то "корыстные интересы, связанные с пособиями".

- Однако их не хватает, чтобы содержать детей и платить за ЖКХ. Нам надо будет принять меры по ее трудоустройству, детей определить по возрасту в учреждения. Есть возможность выписать ее со Ставрополья и искать варианты прописки здесь. Если нет, то меры социальной поддержки в республике Катковы получать не смогут, - пояснил Алим Асанов.

А еще официально у всех детей нет отцов, то есть обязать их платить алименты не получится.

Комментарий

Елизавета Шак, член Адвокатской палаты КБР:

- Существует указ президента страны, в котором предусматриваются льготы многодетным семьям - они имеют право на получение земельного участка площадью не менее шести соток, жилищную субсидию на строительство дома либо на бесплатное социальное жилье по договору найма или на предоставление государственной квартиры в собственность. В общем, все, что семье положено, прописано в законе.

В этом же документе на региональные власти возложена работа по отнесению семьи к статусу многодетной. В КБР это семьи с тремя детьми и более, как и везде в России.

Ее должны были поставить в очередь на получение жилья. Правда, в бюджете республики средств на эти цели почти не выделяется, поэтому такие очереди при местных администрациях почти не двигаются. Но семье могут дать жилищную субсидию, даже если не строится жилье в рамках программ.

Конечно, женщине еще раньше надо было бы обратиться в прокуратуру, чтобы провели проверку обеспечения многодетной семьи. Хотя и здесь существует одно "но" - Елена до сих пор прописана в Ставропольском крае, и в КБР ей ничего выдать на региональном уровне не могут. И эта проблема требует немедленного решения.