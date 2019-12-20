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20.12.2019 12:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Осетии увеличили пенсии пострадавшим в теракте в Беслане

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
В Северной Осетии родители, потерявшие детей в результате жуткого теракта в школе № 1 Беслана, будут получать надбавку к своим пенсиям в размере трех тысяч рублей ежемесячно. Правительство республики приняло соответствующее постановление еще 17 сентября этого года и с января 2020-го оно вступит в силу.
Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии

Доплата начнет начисляться именно тем жителям, которые уже вышли на пенсию. Сейчас их в республике всего 150 человек, однако с каждым годом это число будет увеличиваться, поскольку люди будут с возрастом выходить на пенсию.

Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
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- Сумма, которая потребуется на указанные выплаты в 2020 году, составит 5 миллионов 400 тысяч рублей и уже заложена в региональный бюджет, - пояснил Министр труда и социального развития республики Борис Хубаев. - Однако мы понимаем, что с каждым годом сумма начнет увеличиваться, поскольку надбавку будет получать все большее количество людей. Просчитано, что, в конце концов, средства, направленные на доплаты, могут достичь 13 миллионов рублей. Они будут ежегодно закладываться в казну региона.

В правительстве республики отметили, что надбавки к пенсиям являются мерой социальной поддержки для людей и были разработаны после того как к главе РСО-Алания Вячеславу Битарову обратились семьи, пострадавшие в результате теракта.

- Постановление, принятое правительством Северной Осетии по доплатам к пенсиям, очень важно для нас, - рассказывает член союза "Матери Беслана" Элла Кесаева. - Люди нуждаются в такой социальной помощи. У некоторых не хватает денег, чтобы в полной мере оплачивать услуги ЖКХ, например. Поэтому мы обратились к правительству республики с просьбой дать нам такую поддержку и очень благодарны, что она была оказана. Важны не только деньги, которые будут выплачиваться, но и внимание со стороны власти.

Элла Кесаева добавила, что надеется, принятие этого постановления правительства Северной Осетии станет первым шагом к принятию аналогичного федерального закона.

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