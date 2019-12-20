Более половины петербуржцев сделали прививку от гриппа

В Петербурге к середине декабря прививки от гриппа, по сведениям Роспотребнадзора, сделали 2,7 миллиона человек, то есть каждый второй.

Известно, что ситуация, когда столбик термометра то и дело "прыгает через ноль", а влажность воздуха достаточно высока, вирусы гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) чувствуют себя особенно комфортно. Эта опасная для здоровья особенность петербургской зимы усугубляется и другими характеристиками города. Среди них - большая скученность населения, как в любом мегаполисе, наличие метро: замкнутое пространство с большим потоком пассажиров создает идеальные условия для вспышки инфекций.

Тем не менее сейчас в Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Групповых заболеваний не зарегистрировано.

Это является результатом нескольких факторов, полагают в Роспотребнадзоре. Во-первых, качественная "долгоиграющая" вакцина, которой прививают все группы риска - детей, людей пожилого возраста, сотрудников детских учреждений. Во-вторых, сознательность населения: люди сейчас в большинстве своем не уклоняются от антигриппозных прививок.

И все же эксперты уверяют: чтобы в городе сформировался "коллективный иммунитет", необходимо, чтобы от гриппа ежегодно прививалось около 80 процентов населения. Именно при таком раскладе образуется так называемый защитный зонтик, который уберегает от гриппа в том числе и тех, кто не может вакцинироваться, например, по медицинским показаниям.

Петербуржцы, не успевшие вакцинироваться до осенне-зимнего сезона, поступят правильно, если сделают привику от гриппа сейчас. Еще не поздно.

Специалисты из НИИ гриппа имени Смородинцева заявляют, что вакцины у них пока есть. И отмечают: чтобы вакцинация была успешной, прививку надо сделать за две недели до наступления гриппа. Действовать она будет целый год.

На заметку

Тем, кто не привит от гриппа, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют:

- максимально сократить время пребывания в местах массового скопления людей,

- придя с улицы, тщательно мыть не только руки, но и полость носа,

- проветривать помещение,

- есть как можно больше продуктов с высоким содержанием витамина С, чеснок и лук,

- по рекомендации врача принимать препараты, повышающие иммунитет,

- высыпаться.