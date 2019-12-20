Хорошая новость: тарифы на жилищно-коммунальные услуги в СЗФО с января почти не вырастут. Изменения будут, но во втором полугодии. Еще одна хорошая новость: с начала 2020 года в регионах Северо-Запада вступает в действие много новых льгот.

Семьям

В Санкт-Петербурге расширят возрастные рамки для женщин, получающих единовременную компенсационную выплату за рождение первого ребенка. Она будет выплачиваться молодым мамам в возрасте от 19 до 24 лет (раньше - от 20 до 24 лет). Размер выплаты - 54 189 рублей.

Петербургским родителям двойняшек и тройняшек в возрасте до полутора лет город бесплатно предоставит "социальную няню". Пока - для кратковременного присмотра. Но, возможно, в дальнейшем эта мера поддержки будет корректироваться.

В Ленинградской области начнут компенсировать родителям затраты на частный детский сад. На льготу смогут претендовать семьи, где доход на одного человека в месяц составляет менее 22 330 рублей. Сумма компенсации - около 9,5 тысячи рублей. Чтобы претендовать на льготу, нужно, чтобы семья провела в очереди на государственный детский сад не менее полутора лет. Возраст ребенка - от полутора до семи лет.

Также в Ленобласти с 1 января молодым мамам будут выдавать подарочные комплекты детских принадлежностей. Акция называется "Подарок новорожденному". Заниматься предоставлением коробок с подарками будут загсы. Подобные акции уже проводятся в некоторых регионах, например на Вологодчине.

В Республике Коми впервые начнут выплачивать материальную поддержку в размере 150 тысяч рублей при рождении первого ребенка. Также существенно (в 1,5-3 раза) увеличатся пособия на детей из малоимущих семей, они составят от 1000 до 2200 рублей без учета районного коэффициента.

В Архангельской области региональный материнский капитал вырастет более чем в два раза - с 50 до 105 тысяч рублей. Семьи, в которых родились сразу трое малышей или больше, получат по два миллиона рублей из регионального бюджета на новую квартиру. А многодетные семьи больше не будут терять право на получение единовременной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей, когда старшие станут совершеннолетними: возрастной ценз для них вообще отменили.

Сумма социального контракта в Поморье впервые с 2013-го увеличится более чем втрое - с 25 до 80 тысяч рублей. Эта мера соцподдержки помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Соцконтракт предусматривает финансовую помощь на поиск работы, профподготовку, ремонт жилья, а с нового года список дополнят создание фермерского хозяйства и лечение от алкогольной или наркозависимости. Поддержку в первую очередь получат женщины с детьми от полутора до трех лет и многодетные мамы.

В Новгородской области учащиеся из малоимущих семей и дети-инвалиды будут иметь право на частичную компенсацию расходов на питание в школе в размере 45 рублей в день. Сейчас компенсация составляет 15 рублей.

Малообеспеченные новгородские семьи получат возможность возместить часть средств, потраченных на подготовку детей к школе: покупку формы, ранцев, канцелярских принадлежностей. Максимальный размер компенсации - пять тысяч рублей.

Новшество Калининградской области - региональная выплата при рождении первого ребенка для студенток и тех, кто родил первенца в течение трех лет после получения диплома. Они получат по 300 тысяч рублей. Правда, потратить свои сертификаты молодые мамы смогут не сразу. Если ребенок родился во время обучения, право на распоряжение выплатой наступает через шесть месяцев со дня получения диплома. Если счастливое событие произошло после окончания учебы - через год со дня рождения ребенка.

Прямая речь

Анжелика Майстер, министр социальной политики Калининградской области:

-Региональная выплата для студенток-матерей не завязана на уровень доходов, фактически это наша областная "корзина для новорожденного". Мы посчитали необходимым поддержать молодых родителей в такой важный период жизни. Средства выплаты могут быть использованы в полном объеме или по частям. Выплату можно потратить на улучшение жилищных условий или ремонт квартиры, приобретение товаров, например детской коляски или автомобильного кресла, оплату медицинских обследований. Бюджетные средства целевые, они не переводятся на карточку и не выдаются наличными, а будут выплачены после подтверждения расходов. Поэтому нерадивые родители не смогут их потратить впустую.

Алиса Соловьева, мама двойняшек (Петербург):

- Все, что я помню о первых полутора годах жизни своих детей, - это огромное, всепоглощающее желание спать! Милана и Артем спали только по очереди, а я, соответственно, - никогда. Если бы ко мне пришла "социальная няня" и дала возможность спокойно вздремнуть хотя бы пару часов в неделю, я сочла бы ее ангелом. Будет ли няня от властей Петербурга востребована мамами двойняшек? Без сомнения!

Молодым специалистам

В Вологодской области увеличат размер единовременной выплаты молодым специалистам агропромышленного комплекса, которые устраиваются работать на селе. Если сейчас эта выплата составляет 230 тысяч рублей, то с нового года она увеличится почти вдвое - до 500 тысяч рублей.

Подъемные молодым сельским специалистам выплачиваются на Вологодчине не первый год. Но популярной эту меру поддержки не назовешь - в 2019 году ею воспользовался только 21 человек. Нынешнее увеличение размера единовременной выплаты позволит повысить привлекательность работы в сельском хозяйстве для молодых специалистов, надеются власти.

Это станет органичным дополнением к стипендиям в четыре тысячи рублей, которые сейчас выплачиваются студентам, получающим специальности "зоотехния", "ветеринария", "агроинженерия", "агрономия".

Участки под строительство

Многодетные семьи Ленинградской области смогут получать участки под индивидуальное жилищное строительство не только в границах городов или деревень, но и в садоводствах и дачных товариществах. Кроме того, если раньше семья могла получить землю только в границах того муниципалитета, где была прописана, то теперь оформить участок можно в любом районе региона.

В Мурманской области вступит в силу региональный закон, разрешающий тупиковую ситуацию с предоставлением земельных участков под строительство жилья для многодетных. Подавляющему большинству таких семей строительство дома не под силу, поэтому закон дает им право получить вместо него 340 тысяч рублей в течение трех лет. Эти средства можно направить на погашение ипотечного кредита, первый взнос по кредиту или покупку жилья на вторичном рынке.

Похожие изменения в Архангельской области: многодетные северяне смогут получить денежную компенсацию в размере 210 тысяч рублей вместо положенного им земельного участка.

Детям войны и ветеранам

В Санкт-Петербурге вступит в силу закон, уравнивающий в правах с блокадниками так называемых блокадных новорожденных - тех, кто родился в осажденном Ленинграде незадолго до освобождения и прожил в нем меньше четырех месяцев. Официальный статус и знак "Жителю блокадного Ленинграда" таким петербуржцам все равно не дадут (это федеральная прерогатива), но льготы от города они получат:

- обеспечение путевками на оздоровительный отдых в госучреждениях Петербурга,

- ежемесячная денежная выплата три тысячи рублей,

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,

- проезд с 27 апреля по 31 октября в пригородных автобусах за плату в размере 10 процентов тарифа,

- приобретение проездного по льготной цене.

Кроме того, те, кто жил в блокадном Ленинграде хотя бы один день с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, при наличии инвалидности имеют право на дополнительную ежемесячную доплату к пенсии - от пяти до десяти тысяч рублей в зависимости от группы.

В Смольном напоминают, что для оформления льгот всем "блокадным новорожденным" нужно обратиться в МФЦ.

В Мурманской области вступит в действие региональный закон о статусе детей Великой Отечественной войны. Он будет распространяться на всех, кто родился в промежутке между 23 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, - таких в Заполярье около трех с половиной тысяч. Закон дает им право получать ежемесячную жилищно-коммунальную выплату - 1500 рублей.

В Архангельской области еще на 200 рублей увеличится ежемесячная денежная выплата областным ветеранам (первый этап повышения прошел в октябре). В итоге они будут получать по 856 рублей, сумму обещают индексировать на уровень инфляции. Размер "ветеранской" ЕДВ в регионе не повышался с 2009 года.

Вырастет в Поморье и материальное вознаграждение северянам-орденоносцам. С нового года обладатели двух орденов СССР и РФ будут получать три тысячи рублей вместо прежней суммы 1351 рубль. За три ордена и больше выплату повысят в два раза - до шести тысяч рублей.

Прямая речь

Георгий Куприянов, активист, борющийся за права "непризнанных блокадников":

- Моя мама родилась в блокадном Ленинграде в октябре 1943 года - за три месяца до снятия блокады. Ее жизнь началась среди голода и горя, которые навсегда отразились на ее здоровье. Однако месяцы голодания, проведенные внутриутробно и в самые первые недели жизни, как оказалось, не считаются. Необоснованное и дискриминирующее ограничение поделило блокадников: одним уважение и социальная поддержка, другим - ничего. Таких "непризнанных блокадников" в Петербурге живет меньше тысячи человек. Они должны получить статус при жизни, а не посмертно!

Общественный транспорт

В Санкт-Петербурге на 10 рублей подорожает проезд в общественном транспорте. Стоимость разового проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях составит 50 рублей, в метро - 55 рублей. Сейчас - 40 и 45 рублей соответственно. Однако это касается только разовых поездок. На тех, кто пользуется проездными билетами и картой "Подорожник", подорожание отразится не сильно, обещают в Смольном.

Жители отдаленных уголков Поморья, до которых можно добраться только самолетом, получат льготу на перелет до Архангельска и обратно. Пассажирам в возрасте 65 лет и старше, несовершеннолетним, инвалидам и семьям с особыми детьми компенсируют половину стоимости авиабилета.

В Республике Коми в два раза - до 500 рублей в месяц - вырастет пособие на оплату проезда в пассажирском транспорте для детей из многодетных семей.

В Ленинградской области многодетные семьи будут платить за проезд в общественном транспорте всего 10 процентов от цены билета. Сейчас они оплачивают половину стоимости проезда.

Здравоохранение

В Санкт-Петербурге в список тех, кто имеет право на лекарственное обеспечение за счет средств городского бюджета, внесены дети с хроническим гепатитом С, находящиеся на амбулаторном лечении. Всего в городе насчитывается 150 несовершеннолетних, больных гепатитом С.

В Республике Коми увеличат пособия на приобретение продуктов питания для беременных женщин и малоимущих кормящих матерей. Сейчас оно составляет 451 рубль. С нового года женщины со сроком беременности не меньше двенадцати недель будут ежемесячно получать по 1000 рублей, вне зависимости от обеспеченности. Малоимущие кормящие матери смогут рассчитывать на 650 рублей. Причем если раньше эта выплата назначалась по медицинским показаниям, то с 2020 года заключения врача не потребуется.

В Архангельской области неработающие родители особых детей с тяжелой степенью инвалидности будут получать ежемесячное пособие в размере трех тысяч рублей и не потеряют его после выхода на пенсию.

В Новгородской области с января заработает единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи. В тестовом режиме ее запустят 25 декабря. Выездные бригады при центральных районных больницах будут переданы трем станциям скорой помощи - Новгородской, Боровичской, Старорусской. Из них вызовы будут распределяться диспетчерами между бригадами СМП.?При этом дислоцироваться бригады будут по-прежнему у себя на местах.

Капитальный ремонт

Единственная сфера ЖКХ, где с 1 января изменятся тарифы, - капитальный ремонт.

В Калининградской области плата за капремонт вырастет с 5,9 до 6,9 рубля за квадратный метр жилплощади.

В Псковской области те, кто живет в домах без лифта, будут платить 7,08 рубля за квадратный метр (плюс 27 копеек к тарифам 2019 года). В жилых зданиях, оборудованных лифтами, размер взноса составит 8,25 рубля за "квадрат" (плюс 31 копейка).

Жители Карелии сегодня отчисляют на капремонт по 8,25 рубля за квадратный метр. С января плата вырастет до 8,90 рубля.

Взносы на капремонт домов в Архангельской области увеличатся на 65 копеек с квадратного метра и составят 8,56 рубля.

Автомобилистам

В Вологодской области почти вдвое снизят транспортный налог для владельцев маломощных автомобилей - с 25 до 15 рублей за лошадиную силу. Речь идет о машинах мощностью до ста лошадиных сил включительно.

Очевидно, что в первую очередь новая норма коснется жителей вологодских сел, где люди по большей части ездят на старых "жигулях", "москвичах" и "нивах". Уровень доходов там невелик, поэтому снижению транспортного налога сельские автомобилисты порадуются.

Прямая речь

Антон Суриков, представитель Федерации автомобилистов Вологодской области:

- Вологодская область входит в тройку регионов с самой высокой ставкой транспортного налога по стране. При этом качество дорог, общая протяженность которых лидирует по СЗФО, оставляет желать лучшего. Мы ратуем за то, чтобы большая часть собираемых средств шла именно на ремонт и строительство дорог. Снижение ставки транспортного налога для малолитражек - хорошая мера. Она позволит большому числу автовладельцев, среди которых много пожилых людей, платить меньше, а значит, больше внимания уделять поддержанию своего здоровья.