Как сформировать инжиниринговые команды нового поколения

О том, как подготовить команды квалифицированных специалистов для воплощения прорывных технологических проектов, рассказал генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО, член Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Андрей Свинаренко.

Кадровая модель

Крупные компании все активнее самостоятельно занимаются подготовкой кадров для индустриального рынка труда, фактически для самих себя. Насколько это оправдано?

Андрей Свинаренко: Я считаю положительным моментом то, что бизнес все больше включается в систему подготовки кадров через создание базовых кафедр, корпоративных университетов. Но, с другой стороны, это создает замкнутую систему. Правильнее говорить о формировании системы подготовки кадров, которая не замыкается внутри корпораций, а включает в себя дополнительное профессиональное образование, вузы и колледжи. В противном случае что делать малому и среднему бизнесу, который не может себе позволить создание корпоративных центров обучения? При этом именно малые предприятия зачастую являются драйверами инноваций.

Какие изменения должны произойти в вузах, чтобы они соответствовали реалиям сегодняшнего дня?

Андрей Свинаренко: Мне представляется, что вузы должны смелее идти на стратегическое партнерство с бизнесом, формировать вокруг него экосистему на принципах сетевого взаимодействия. По сути, необходимо создавать научно-образовательные и производственные консорциумы, обеспечивающие цепочку от инновационной идеи до внедренной новой технологии, включая кадровое сопровождение. Например, в рамках одного из наших проектов "Модель кадрового обеспечения" как раз и апробируется подобный механизм.

Конструктор квалификаций

Чем отличается этот проект от других образовательных проектов фонда?

Андрей Свинаренко: Фонд не первый год разрабатывает образовательные программы, ориентируясь на запросы конкретных предприятий. Что касается данного проекта, то здесь мы ставим задачу поиска ответа на вопрос: как быстро сформировать и подготовить команды, способные реализовывать инжиниринговые задачи и состоящие из специалистов группы предприятий. Бизнесу требуется достаточно простой в использовании механизм кадровых решений, так называемый конструктор квалификаций, который позволит качественно, недорого решать вопросы подбора и подготовки кадров под реализацию тех или иных задач. С другой стороны, важно, чтобы "сигналы" бизнеса были понятны системе образования при минимуме транзакций в ходе конвертации данного сигнала в образовательные программы.

Что вы предлагаете?

Андрей Свинаренко: Модель кадрового обеспечения, которая поможет всем заинтересованным сторонам собирать команды для инновационно-технологических процессов на основе современных решений. Фонд является одним из провайдеров методик и инструментов национальной системы квалификаций, которые позволяют подобную сборку осуществлять. Происходит перевод всех этих инструментов в прикладную технологию проектирования команд специалистов для реализации сложных технологических проектов. Как отобрать специалистов, максимально подходящих для решения междисциплинарной задачи? Каким образом выполнить "тюнинг" квалификационных профилей этих специалистов? Как сформировать программы обучения, максимально ориентированные на решение сложных, нестандартных задач? Вот перечень вопросов, ответы на которые дает кадровая модель, описанная в рамках проекта фонда. Иными словами, создается комплекс решений, позволяющий, с одной стороны, научить бизнес идентифицировать свой квалификационный запрос в зависимости от стоящих перед ним задач, переводя его в образовательный заказ, с другой - научить вузы адекватно реагировать на него через формирование персонализированных компетенций, бизнес-ориентированных программ обучения. Полигоном для реализации проекта выступает санкт-петербургский завод по переработке пластмасс имени "Комсомольской правды".

Цепочка управления

В чем уникальность этого проекта?

Андрей Свинаренко: В синтезе технологических, образовательных, управленческих решений, в формировании исследовательских компетенций у его участников, в синергии, ими формируемой, как представителями реального производства, вузов и экспертного сообщества. В проекте мы сделали ставку на наукоемкое предприятие, которое через организацию научно-производственных консорциумов объединяет другие предприятия конкретного сектора экономики, инициаторов разработки и пользователей новых технологических решений, а также научные организации и профильные вузы - разработчиков образовательных программ так называемой опережающей подготовки для выполнения научно-технологических проектов. Такой подход позволяет воспроизводить всю цепочку управления квалификациями - от заказа на них через их описание и трансляцию адресного запроса бизнеса на образовательные программы до оценки квалификаций и далее к комплексным кадровым решениям. Тем самым обеспечивается интеграция ресурсов бизнеса, науки и образования при реализации технологических инновационных проектов. Особенностью проекта стало то, что мы использовали инфраструктуру национальной системы квалификаций, в том числе Центр оценки квалификаций в наноиндустрии.

Что получилось в результате?

Андрей Свинаренко: Бизнес получил кадровые решения под конкретные задачи, технологию сборки проектных команд через четко структурированное описание квалификационных профилей, вузы - контент для разработки образовательных модулей и заказ на опережающую подготовку, соискатель независимой оценки квалификации - консалтинг по вопросам образовательных и профессиональных траекторий. При этом фонд внес свой вклад в продвижение инструментов национальной системы квалификаций и развитие рынка профессиональных кадров.

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