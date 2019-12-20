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20.12.2019 11:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Конюхов пересечет два океана на катамаране с солнечными батареями

Текст: Вера Черенева
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Известный путешественник Федор Конюхов в ближайшие два года намерен впервые в истории совершить одиночный переход на катамаране через Тихий и Атлантический океаны. Источником энергии катамаранов должны стать солнечные батареи, которые сейчас изготавливают на одном из петербургских предприятий, сообщил "РГ" сын путешественника Оскар Конюхов.

Фото: iStock
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Переход пройдет на 11-метровом катамаране. Сейчас он проектируется. Катамаран будет относиться к океаническому классу. Ему не нужно топливо, работать катамаран будет на солнечных батареях.

Общая протяженность маршрута - 12 тысяч морских миль. Путешествие начнется в феврале 2021 года. Конюхов намерен стартовать от Канарских островов и дойти до острова Антигуа, протяженность этого этапа - около трех тысяч морских миль.

А в конце 2022 года путешественник собирается от Чили пройти до побережья Австралии. Это самый сложный этап, его протяженность - 9 тысяч километров. В пути Конюхов собирается пробыть полгода.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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