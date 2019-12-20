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20.12.2019 19:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крашенинников рассказал калининградцам о становлении советского права

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
В Калининграде завершился цикл презентаций книги Павла Крашенинникова "Заповеди советского права: Очерки о государстве и праве военного и послевоенного времени. 1939 - 1961". Произведение представляет собой, с одной стороны, интересный рассказ о жизни советских людей в противоречивый период отечественной истории. С другой стороны - научное исследование, опирающееся на исторически выверенные факты и документы, ряд которых стал доступен массовому читателю впервые. Неудивительно, что одна из крупнейших аудиторий Балтийского федерального университета имени Канта, где прошло мероприятие, едва вместила всех желающих.
Фото: Ульяна Вылегжанина Фото: Ульяна Вылегжанина
Фото: Ульяна Вылегжанина

Павел Крашенинников - председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. Отвечая на вопрос, не мешает ли научно-публицистическая деятельность законотворчеству, автор книги подчеркнул: "Очень сильно помогает". По его мнению, историю права надо знать в первую очередь для того, чтобы не повторять ошибок прошлых лет.
Павел Крашенинников представил новую книгу по истории советского права

"Заповеди" продолжают исторический цикл, посвященный развитию отечественного права. Ее предшественники - "Серебряный век права" и "Страсти по праву" - охватывают периоды с середины XIX века по 1916 год и с 1917 по 1938 годы соответственно. В новой книге говорится о Второй мировой войне, послевоенном периоде и разоблачении культа личности - вплоть до 1961 года, когда тело Сталина вынесли из Мавзолея.

- У меня сегодня нет задачи рассказать вам про книгу, - обратился Павел Крашенинников к аудитории. - Моя задача - привлечь ваше внимание к теме становления права. Если вам захочется больше узнать, что происходило в праве вообще и в отдельных отраслях в частности с 1939 по 1961 годы, я буду рад.

Одна из частей произведения посвящена правоведам, оказавшим большое влияние на науку и на принятие важных государственных решений. Автор рассказывает и об известных деятелях, таких как главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе Роман Руденко. И о менее знаменитых юристах, внесших, тем не менее, огромный вклад в развитие отечественного права. Это, к примеру, Борис Черепахин, Александр Винавер и Василий Глушков - профессора, занимавшиеся частным правом, несмотря на неодобрительную, мягко говоря, реакцию большевиков.

Фото: Юлия Боровикова/РГ
Павел Крашенинников: "Декоммунизация - это не снос памятников"

- Мой учитель, Мария Яковлевна Кириллова, которая совсем недавно, к сожалению, ушла из жизни, училась у Александра Марковича Винавера, - рассказал Павел Крашенинников. - Она вспоминала, что Винавер обычно преподавал частное право. Но если он вдруг начинал читать резолюцию партии, студенты знали - в их рядах контролер.

В этом году цикл лекций завершился. Ранее презентации "Заповедей советского права" прошли в Казани, Уфе, Екатеринбурге, других российских городах, и везде был аншлаг. Но работа, посвященная анализу отечественного права, продолжается. Следующая книга, которую сейчас пишет Павел Крашенинников, охватывает период с 1962 по 1984 годы. В произведении пойдет речь об эпохе застоя, истоках диссидентства, масштабной кодификации советского права.

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