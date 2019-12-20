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20.12.2019 14:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Все ли "тигры" такие?

Новгородские приставы выяснили, что "тигры" хуже всех платят алименты
Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 288(8046)
Жители Новгородской области, родившиеся в год Тигра, чаще других становятся должниками по алиментам. Необычное исследование, которое судебные приставы провели в преддверии Нового года, позволило сделать неожиданно серьезные выводы.
Фото: iStock
На Урале пристав оделась в халат и тапочки, чтобы поймать должника

Подтолкнул к этому разговор с новгородкой, которая пыталась разыскать бывшего мужа. Мужчина задолжал больше 200 тысяч рублей на содержание детей и перестал выходить на связь. Женщина в сердцах заявила, что ее экс-супруг родился в год Тигра, но ведет себя как заяц: прячется, чтобы не нести ответственности за свои поступки и не помогать детям. Новгородка задалась вопросом: все ли "тигры" такие? Приставы решили проанализировать исполнительные производства.

Сейчас в списке должников по алиментам в регионе числятся 6,2 тысячи человек. Большинство неплательщиков действительно родились в год Тигра.

А вот новгородцы, появившиеся на свет в год Петуха или Свиньи, свои обязательства перед детьми исполняют наиболее добросовестно. Крысы, под знаком которых пройдет грядущий 2020 год, оказались в середине рейтинга.

Заодно приставы проанализировали знаки зодиака. Самыми недисциплинированными родителями оказались Девы, самыми ответственными - Львы. Примечательно, что эти знаки идут один за другим, то есть между днями рождения лучших и худших плательщиков временной разрыв небольшой.

Кстати

Главный вывод отношения к гороскопам не имеет. Как выяснилось, подавляющее большинство должников по алиментам родились перед началом перестройки - с 1978 по 1984 год.

- Их сознание формировалось во время смены системы ценностей, системы сложившихся координат. И далеко не для всех этот процесс прошел без последствий, - отмечает главный специалист - эксперт новгородского управления Федеральной службы судебных приставов Геннадий Стрелков. - Проблема невыплаты алиментов нередко лежит не только в экономической или правовой сфере, но и в области психологии. И для ее решения нужны совместные усилия самых разных ведомств и общественных институтов. Так или иначе, всем гражданам, независимо от их даты рождения, мы рекомендуем проверять свою долговую информацию с помощью приложения "ФССП" для мобильных телефонов. Это позволит избежать штрафных санкций, ареста имущества и денежных средств, а значит, и ограничения права выезда за границу во время новогодних каникул.

Экономика Финансы Долги и кредиты Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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