Некоторое время назад ("РГ" от 30 октября 2019 года) мы писали о семье пенсионеров Александровых. Люди оказались под угрозой выселения, в долговой кабале, а еще им физически сложно ходить по инстанциям. Пожилым петербуржцам нужна соцзащита. Но, как выяснилось, получить помощь совсем не просто.

Долговая пучина

Наталье Федоровне 70 лет. После перелома шейки бедра она с трудом ходит. Ей сложно подниматься по лестницам, по улице - только с палочкой. Ее мужу Андрею Георгиевичу 68 лет. Он перенес инсульт и теперь почти все время лежит на диване. У него парализована правая часть тела. Иногда он может ходить по комнате. Но, например, спуститься на улицу, дойти до остановки, сесть в автобус он не в состоянии.

Супруги живут в комнате на Лесном проспекте. Это их единственное жилье. Три года назад они взяли под эту комнату заем у частного кредитора Богдана Святецкого. 300 тысяч рублей нужны были на лечение Андрея Георгиевича.

Наталья Федоровна тогда работала кассиром в газетном киоске. Думала, что рассчитается. Но киоск закрыли. Александрова отдала Святецкому только 117 тысяч. Сейчас он требует с нее около миллиона, а на комнату наложено взыскание по линии судебных приставов. Если ее заберут, то пенсионерам будет некуда идти: детей у них нет, близких родственников тоже.

Помимо жилищного вопроса, у Александровых еще много проблем. Лишившись работы, Наталья Федоровна стала оформлять микрозаймы. Проценты тогда были космическими, супруги не могли обслуживать долг, микрофинансовые организации (МФО) подавали на них в суд. Естественно, выигрывали. Сейчас Андрей Георгиевич, по данным сервиса УФСПП по Петербургу, должен МФО порядка 300 тысяч рублей. Долг Натальи Федоровны - около 50 тысяч.

Из пенсии супругов высчитывается по 50 процентов. Был один месяц, когда у Александровой забрали больше 80 процентов пенсии. В обычные месяцы у Натальи Федоровны на руках остается 6250 рублей, у Андрея Георгиевича - 7300. Женщина неоднократно лично просила судебных приставов Выборгского района оставлять им прожиточный минимум, чтобы хватало на еду. Но приставы отказывали. На деньги, которые остаются после вычета, супруги выжить не могут и снова ищут микрозаймы. В ближайших к дому МФО им денег уже не дают.

- А что делать? - говорит Наталья Федоровна. Они с мужем все сильнее погружаются в долговую пучину...

В комнате отказать

Когда "РГ" узнала о ситуации, в которую попали Александровы, то сразу же обратилась в администрацию Выборгского района. Заместитель главы администрации Арина Артемова сообщила, что власти готовы оказать помощь семье в пределах полномочий.

Возможности у города есть. В частности, существует специализированный жилой фонд для одиноких граждан пожилого возраста. И Александровы могут попытаться получить там комнату. А еще сотрудники Выборгской райадминистрации обратились в службу социальных участковых. С середины сентября Александровыми стал заниматься социальный участковый Игорь Антонов.

На тот момент казалось, что все хорошо. Наталья Федоровна обратилась в жилищный отдел.

Раньше она никогда не общалась с чиновниками, она не умеет писать письма в официальные инстанции, не знает городского законодательства. Наталья Федоровна рассказала все как есть, заявление за нее написала сотрудница администрации. Наталья Федоровна говорит, что видела этот документ только мельком. За пару недель пенсионерка собрала документы, вернулась с пакетом в райадминистрацию, но, как говорит, справки у нее никто не взял. А недавно ей пришло письмо из администрации Выборгского района. Из него следовало, что по ситуации Александровых собиралась комиссия, она приняла решение отказать семье в получении жилого помещения.

- Как так, они ведь даже справки мои не посмотрели, - недоумевает Наталья Федоровна.

Женщина говорит, что когда она пришла в администрацию, ей рассказали про пункты обогрева для бездомных и посоветовали: если их с мужем выселят, идти туда, мол, там можно переждать ночь.

На крючке у кредитора

Жилищный вопрос у Натальи Федоровны и Андрея Георгиевича действительно сложный. Эта семья оказалась на крючке у частного кредитора Святецкого. Дело в том, что когда Александровы в очередной раз судились со Святецким, он предложил им мировое соглашение. По словам Натальи Федоровны, его текст она не прочитала, услышала, что должна платить долг по пять тысяч рублей в месяц, и успокоилась. Но на самом деле с апреля 2019 года Александровы должны платить двадцать тысяч.

В документе есть пункт, что если в течение месяца одна из сторон не выполняет условия, то истец вправе обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа, чтобы условия договора были исполнены принудительно. Александровы не платят с апреля. Пока Святецкий за выдачей исполнительного листа не обратился. Закон в данном случае на стороне кредитора. Как только он получит исполнительный лист, Александровых могут сразу выселить.

Все непросто оказалось и с соцпомощью. Пенсионерам в первую очередь нужны продуктовые наборы, также семье необходимо социальное такси, чтобы Андрей Георгиевич мог вместе с женой ездить на судебные заседания, на приемы к юристам и в органы государственной власти, в поликлинику.

Но когда Наталья Федоровна обратилась в комплексный центр социального обслуживания Выборгского района, ей на словах отказали во всех видах соцпомощи, объяснив это тем, что без вычетов из пенсии по линии судебных приставов доход у семьи оказывается выше прожиточного минимума. То, что по факту на руки люди получают сумму, на которую не выжить, в комплексном центре не приняли во внимание.

Чуда не произошло

"РГ" сообщила об этой ситуации социальному участковому Игорю Антонову. Он, кстати, только после настойчивых звонков из редакции спустя месяц смог встретиться с Александровыми. Социальный участковый тогда не приехал домой к пенсионерам. Наталья Федоровна, хромая и с палочкой, отправилась к нему сама. Десять дней соцучастковый составлял индивидуальную программу реабилитации. Оформлена она была на Андрея Георгиевича.

Но чуда опять не произошло. Сотрудница комплексного центра социального обслуживания позвонила Наталье Федоровне и сообщила, что готова ходить за продуктами для семьи. Но за эту услугу из пенсии будет высчитываться десять процентов.

- Какие продукты, мы и в магазин толком не ходим, - всплеснула руками Наталья Федоровна.

- У меня есть полномочия выписать программу социального обслуживания - я ее выписал. Вопрос, почему эта программа превратилась в "принести продукты", я не готов обсуждать, - ответил "РГ" социальный участковый.

В середине ноября мы обратились с запросом в Комплексный центр соцобслуживания Выборгского района. В учреждении заявили, что долгое время не могли связаться с Александровыми.

О сложившейся ситуации мы рассказали сотрудникам петербургского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активисты изучили документы Александровых, пришли к выводу, что люди действительно оказались в отчаянной ситуации, и обратились к районным властям, в комплексный центр соцобслуживания и к социальному участковому.

Удивительно, но на следующий день после отправки запроса "РГ" и обращения ОНФ в выборгскую соцзащиту сотрудники центра все-таки смогли дозвониться и даже прийти домой к Александровым, а с 18 ноября супруги стали получать соцпомощь.

Редакция продолжит следить за судьбой Александровых.

P. S.

Сейчас у Александровых все нормально, насколько это возможно в их ситуации. Каждый день Наталья Федоровна ходит в домовую часовню во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, здесь для малоимущих организуют бесплатные обеды. Наталью Федоровну туда записали без всяких справок, ее мужу передают контейнер с едой. Александровы в рамках программы реабилитации имеют право на психологическую помощь, но ее им почему-то не оказывают, зато в часовне без всяких документов работницы церкви готовы поговорить по душам. Наталья Федоровна признается, что от простого человеческого участия ей становится легче.

Прямая речь

Константин Тхостов, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге:

- История супругов Александровых является ярким примером равнодушия должностных лиц. К сожалению, таких случаев очень много в нашем городе. А ведь именно человеческий подход к проблеме помогает решить многие жизненные трудности людей. Александровы стали своего рода заложниками ситуации: небольшие пенсии, проблемы со здоровьем и в итоге - долговая яма. Народный фронт будет следить за судьбой этой семьи и оказывать ей поддержку.