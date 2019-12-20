Под Петербургом нашли подземный бункер для угнанных элитных машин

В поселке Стеклянный Всеволожского района Ленинградской области сотрудники полиции нашли дом с подземным бункером на 12 машино-мест. Стражи порядка полагают, что в этот бункер свозили угнанные элитные машины со всего Петербурга.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, бункер был вырыт на глубине шести метров. А на самом участке стоял обычный дачный дом.

Оборудование бункера поразило видавших многое сотрудников полиции. Сейчас современные противоугонные системы передают владельцу сигналы о местонахождении автомобиля, что делает бессмысленным сам угон машины. Но владельцы бункера установили в подземном гараже устройства, которые подавляли GSM-сигналы. Не подавала машина и радиосигналы - стены гаража были обшиты специальной тканью, которая их экранировала.

В бункере хранились семь похищенных машин. Все они относились к дорогим маркам: Audi Q8, Toyota Land Cruiser 200, Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade, Lexus RX и две машины марки Lexus LX. Все угоны тщательно планировались. При составлении сценария кражи автомобиля угонщики использовали три элитных машины Porsche Cayenne, Infiniti FX и BMW X6.

Злоумышленники были в курсе всех розыскных мероприятий: в одной из машин была найдена радиостанция, которая позволяла прослушивать переговоры дорожной полиции.

В полиции отмечают, что группировка угонщиков состояла из пяти человек. Роли были строго распределены: одни участники похищали машины и отключали сигнализации, другие перегоняли автомобили в бункер и занимались перепродажей машин.

Схема кражи машин была весьма необычной. Угонщики меняли сигнал от ключа хозяина машины. Некоторое время он не понимал, что автомобиль уже угнали, и не предпринимал никаких действий. В это время машина покидала элитные петербургские дворы и выезжала в Ленобласть. В глухих районах автомобили завозили в лесополосы, где каждый раз машину осматривали с помощью так называемых "сканеров поля" на предмет передающих устройств. Охранные системы находились и отключались. Но даже на случай если что-то осталось, сигнал из самого бункера передать было невозможно.

Когда хозяин наконец обнаруживал, что его машина пропала, ее уже успевали надежно спрятать.