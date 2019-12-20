Путин и Лукашенко оценили успехи интеграции

Достижения реализации Союзного договора обсудили перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге лидеры России и Беларуси.

"Совсем недавно, 8 декабря, мы отметили 20-летие подписания Союзного договора", - начал разговор Владимир Путин. "Несмотря на то, что многое - мы с вами это констатировали - не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные", - оценил он.

"Когда мы начинали этот процесс, у нас товарооборот был 9 миллиардов долларов. Сейчас он 35,5. Это зримый результат. Но кроме этого, есть вопросы, которые мы решили в социальных сферах, тоже для людей хорошая поддержка", - отметил Путин.

Опыт межгосударственного строительства широко использовался при формировании ЕАЭС. "Так что это имело пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнеров", - заметил российский президент и предложил перейти к начатой в Сочи дискуссии.

"Да, сделано немало", - отметил Лукашенко. И в экономике, и в социальном плане, создано единое оборонное пространство, единое пространство для работы спецслужб. "Мы всегда констатировали, что у нас никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам, у нас единая граница, у нас единая таможня, в данном случае на западе", - привел он цифры. "Работает единая таможня, единая граница, единая противовоздушная оборона, единая группировка вооруженных сил, созданная Россией и Беларусью на западном направлении", - добавил глава Беларуси.

"Никаких проблем у России нет для полетов над Беларусью, полеты мы всегда обеспечиваем исключительно порядочно", - продолжил Лукашенко. А компания "Белоруснефть" вернулась на работу в России и не только реанимирует старые месторождения, а добывает нефть в России вместе с другими компаниями. "То есть колоссальный прогресс и в экономике", - оценил Лукашенко.

"Беларусь покупает у вас не только сырье, но и комплектующие. И на предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работает больше 10 миллионов россиян. Мы обычно умножаем, если семья, на четыре. Представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот, совместную производственную кооперацию", - заметил белорусский президент.

"Поэтому в принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора. Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то и не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства, не только с Прибалтикой или Украиной. Это тоже достижение того, что нами сделано за последние годы. Но вы правильно сказали, есть над чем работать", - заключил Лукашенко.