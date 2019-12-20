Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

"Мы наследники Советского Союза", - напомнил российский лидер и зачитал строки из резолюции Европарламента, что пакт Молотова-Риббентропа поделил Европу между двумя тоталитарными режимами и проложил дорогу к началу Второй мировой войны. И теперь они требуют от России прекратить усилия по "пропаганде искажения исторических фактов". О том, что якобы Прибалтика и Польша, например, зачинщики Второй мировой. В Москве такого не говорили.

"Захотелось разобраться, поднял архивные документы", - продолжил Владимир Путин и заявил, что пакт Молотова-Риббентропа был последним в ряду документов, подписанных европейскими странами, заинтересованными в сохранении мира. Президент назвал эти документы с датами и страны, которые их подписали с гитлеровской Германией: Польша, Великобритания, Франция, Литовская Республика, Латвия.

СССР же подписал пакт, только когда были исчерпаны все возможные усилия по созданию единой системы безопасности, по созданию антигитлеровской коалиции в Европе, подчеркнул президент и продолжил лекцию, вернувшись во времена Версальского мира - большого унижения для Германии и ее ограбления. Ведь странам Антанты она должна была выплатить астрономическую сумму, эквивалентную ста тысячам тонн золота, больше своего ВВП, примерно 4,7 трлн долларов. И "дух Версаля" сформировал питательную среду для реваншизма, на который Запад дал карт-бланш.

Путин подробно рассказал, как СССР был готов помочь Чехословакии, которую "Германия собиралась ограбить", но по договору мог это сделать только если Франция присоединится к помощи, а Франция, пообщавшись с Польшей, поняла, что та поддержку не окажет и даже будет сбивать советские аэропланы. "Польша взяла на себя роль подстрекателя", - констатировал президент. "То, что Германия и Польша действовали заодно, было понятно и Великобритании, и Франции", - заметил он. В 1938 году Гитлера еще можно было остановить коллективными усилиями западноевропейских государств, и западные лидеры это признавали.

Лекцию глава государства завершил тем, что как в прошлом, так и сейчас мир пугают Россией, и могут заключить сделку с кем угодно, как сделали с нацистами. А в основе этого лежит патологическая русофобия, убежден Путин. "Агрессивный национализм всегда ослепляет... Но в конечном итоге достает их самих", - сказал он, подчеркнув, что войны можно было избежать. Но британцы и французы предпочли бросить демократическую Чехословакию нацистам, чтобы направить их устремления на восток.

"В Европе это сознательно замалчивают", - подчеркнул президент. "Но именно фашистская Германия напала на Польшу и СССР", - напомнил он. А польские власти вели с Гитлером беседы и преследовали корыстные непомерные амбиции, в итоге подставив свой народ под военную машину Германии и способствовав началу Второй мировой войны, заключил Путин.