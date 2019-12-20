Путин разошлет лидерам СНГ копии документов о предтече Второй мировой

Президент России пообещал разослать коллегам по СНГ копии архивных материалов, проливающих свет на то, что вызвало Вторую мировую войну - какие исторические события и чьи действия.

На неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге Владимир Путин час рассказывал коллегам о том, что нашел в архивах на эту тему, возмутившись резолюцией Европарламента, в которой советский строй приравнивается к нацизму. Прежде всего глава государства говорил о том, что точкой невозврата стал "мюнхенский сговор" по разделу Чехословакии, а вовсе не пакт Молотова-Риббентропа.

Президент пригласил всех на специальную выставку, главная тема которой - политика "умиротворения" Гитлера, которая и привела к развязыванию Второй мировой войны.

Экскурсию провел глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов. "Я в принципе достаточно подробно рассказал. У меня предложение: коллеги ко мне уже подходили и просили копии документов. Надо сделать подборку, и мы разошлем", - поручил ему Владимир Путин.