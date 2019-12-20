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20.12.2019 19:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин разошлет лидерам СНГ копии документов о предтече Второй мировой

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

Президент России пообещал разослать коллегам по СНГ копии архивных материалов, проливающих свет на то, что вызвало Вторую мировую войну - какие исторические события и чьи действия.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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На неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге Владимир Путин час рассказывал коллегам о том, что нашел в архивах на эту тему, возмутившись резолюцией Европарламента, в которой советский строй приравнивается к нацизму. Прежде всего глава государства говорил о том, что точкой невозврата стал "мюнхенский сговор" по разделу Чехословакии, а вовсе не пакт Молотова-Риббентропа.
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Президент пригласил всех на специальную выставку, главная тема которой - политика "умиротворения" Гитлера, которая и привела к развязыванию Второй мировой войны.

Экскурсию провел глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов. "Я в принципе достаточно подробно рассказал. У меня предложение: коллеги ко мне уже подходили и просили копии документов. Надо сделать подборку, и мы разошлем", - поручил ему Владимир Путин.

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