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20.12.2019 14:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Бюджетникам добавят на квартиру

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 288(8046)
Медикам, соцработникам, педагогам и специалистам в сфере культуры, переезжающим в Калининградскую область из других регионов, компенсируют затраты на покупку жилья.

Предельный размер субсидии - 2,5 миллиона рублей. Выплата может покрыть до 70 процентов стоимости квартиры или дома.

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В региональном бюджете заложили 20 миллионов рублей на жилищные субсидии, но при необходимости объем финансирования увеличат. Список муниципальных образований - участников новой программы в ближайшее время определит региональное правительство. Выбор будет зависеть от дефицита кадров на местах.

Приезжие специалисты смогут получить деньги двумя способами. В первом случае всю сумму перечислят сразу. Во втором ежемесячная компенсация покроет до 70 процентов ипотечного платежа. Новоселы должны будут отработать в калининградских госучреждениях не менее десяти лет.

Прямая речь

Илья Баринов, заместитель председателя правительства Калининградской области:

- Сегодня у нас достаточно высокий дефицит кадров. Это 71 врач-педиатр, 46 участковых специалистов, 138 фельдшеров скорой медицинской помощи, 93 социальных работника и 195 педагогов. Чтобы исправить положение, мы предлагаем новую меру. Она не будет влиять на различные кадровые программы, которые уже реализуются в регионе.

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