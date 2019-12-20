В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве "от скуки"

В Архангельске двум 17-летним подругам предъявили обвинение в убийстве сверстницы из хулиганских побуждений.

Как сообщает следственное управление СКР по Архангельской области и НАО, в июне этого года обвиняемые решили убить человека. В телефонных разговорах и переписке по интернету они методично подбирали жертву, выбирали место и способ убийства, обсуждали, как потом скрыть следы преступления.

Своей жертвой подруги выбрали знакомую 17-летнюю девушку, которая, по их словам, вела себя заносчиво. Они предложили ей встретиться на пустыре у железнодорожных путей в районе улицы Партизанской. На встречу обвиняемые пришли с ремнем, стеклянными бутылками, резиновыми перчатками, полиэтиленовыми пакетами и чистящим средством.

По данным следствия, одна из обвиняемых ударила жертву бутылкой по голове. Когда девушка упала, ее стали душить ремнем, били бутылками, надевали на голову пакет.

Потерпевшая скончалась на месте, обвиняемые скрылись, но вскоре были задержаны.

Поначалу им вменялось в вину убийство из личной неприязни. Однако в ходе расследования вскрылись обстоятельства, которые свидетельствовали о других мотивах.

- В ходе обыска у обвиняемых были изъяты носители информации с их перепиской, из которой следовало, что они ставили целью убийство как таковое, - пояснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя регионального следкома Светлана Тарнаева. - В переписке высказывался следующий посыл: "Что-то скучно - может быть, кого-нибудь убьем?". Выбор пал на потерпевшую.

На время следствия подруг заключили под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Когда адвокаты ознакомятся с материалами, его направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.